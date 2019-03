Ex-president/kwakzalver Gambia stal 322 miljoen uit staatskas mvdb

29 maart 2019

21u24 0 Voormalig president Yahya Jammeh van Gambia heeft omgerekend zeker ruim 322 miljoen euro gestolen uit de staatskas in de 22 jaar dat hij aan het bewind was. Dat maakte de minister van Justitie van het land bekend na een onderzoek dat 2 jaar heeft geduurd.

Jammeh (53) kwam in 1994 aan de macht na een staatsgreep en regeerde zijn land met ijzeren vuist. De man lapte zijn laars aan de mensenrechten, maar maakte zich vooral onsterfelijk door kwakzalverij. In 2009 liet hij honderden mensen vastzetten in detentiecentra. Zij waren volgens de toenmalige machthebber verantwoordelijk voor de dood van zijn tante. Hij beschuldigde de arrestanten van hekserij. Een jaar eerder zwoer hij alle homoseksuelen in Gambia te zullen doden.



De man beschikt naar eigen zeggen over magische krachten. De graaiende ex-president gaat er prat op dat hij een kleine 40 aidspatiënten heeft genezen. Hoe deed hij dit? Hij liet ze op donderdag, de enige dag waarop zijn kruidenbrouwsels werken, zelfbereide drankjes drinken. Ook kregen de aidspatiënten een geel zalfje over hun hoofd gesmeerd.

In 2012 gaf hij zijn politiekorpsen het advies om eerst te schieten en dan pas te ondervragen. Jammeh vluchtte in 2017 naar Equatoriaal Guinea waar hij in ballingschap leeft. Hij sloeg op de vlucht nadat een regionale Afrikaanse troepenmacht het land was binnengevallen en aan de poort stond van hoofdstad Banjul om zijn aftreden af te dwingen na zijn verkiezingsnederlaag.

Meer over Yahya Jammeh

Gambia