Ex-premier Mariano Rajoy verdedigt harde aanpak tegen Catalaanse separatisten tijdens proces KVDS

27 februari 2019

20u05

Bron: Belga 0 De Spaanse ex-premier Mariano Rajoy heeft het harde optreden van zijn regering tegen de Catalaanse separatisten in de herfst van 2017 verdedigd. "Er viel (met de separatisten, red.) niet te onderhandelen", zei de conservatieve politicus tijdens het historische proces tegen 12 separatistische leiders uit de regio in het noordoosten van Spanje.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de beklaagden van opstand, rebellie en verduistering van publieke middelen in de marge van het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017 en het daaropvolgende onafhankelijkheidsbesluit van het regionale parlement in Barcelona. Tegen de hoofdbeklaagde, de voormalige plaatsvervangende regionale president Oriol Junqueras, is 25 jaar gevangenisstraf gevorderd. De afgezette ex-regionaal president Carles Puigdemont, die naar België is gevlucht, staat niet terecht.

Geweld

Als antwoord op vragen van de verdediging van de beklaagden zei Rajoy wel dat hij het overmatige geweld op de dag van het referendum betreurt. Leden van de nationale politie hadden hun wapenstok ook gebruikt tegen ouderen mensen, die hun stem wilden uitbrengen. Maar daar zijn de separatisten verantwoordelijk voor, zei Rajoy. Ze hielden een illegale volksraadpleging. Zijn beslissing om Catalonië na de poging tot afscheuring tijdelijk onder curatele van de centrale regering te stellen, was "rechtvaardig", zo zei hij.





Het proces in Madrid is begonnen met het bevragen van rond de 600 getuigen. De 12 beklaagden werden eerder al vanaf 12 februari gehoord. Junqueras bezwoer toen zijn onschuld en die van zijn medegedaagden. "Niets, maar ook helemaal niets van wat we hebben gedaan, is een misdaad".

Hij beschouwt zichzelf als een "politieke gevangene". "Stemmen is geen misdaad. Dat staat nergens in het strafwetboek. Maar stemmen verhinderen is dat wel", zei hij verwijzend naar de Spaanse nationale politie die het referendum in het najaar van 2017 met massaal machtsvertoon en het gebruik van geweld probeerde te verhinderen. De linkse nationalist benadrukte dat de separatisten "alle geweld hebben afgezworen" en "de dialoog hebben gezocht". Niemand mag de politieke debatten en de vrijheid van meningsuiting beperken.

De procedure zou minstens drie maanden duren. Er zal ten vroegste in juli gevonnist worden.