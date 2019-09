Ex-premier Davutoglu stapt uit Erdogans AKP mvdb

13 september 2019

13u30

Bron: ANP 0 De vroegere premier Ahmet Davutoglu van Turkije is uit de regerende AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan gestapt. Hij maakte dat vrijdag zelf bekend. Hij liet ook weten een nieuwe partij te hebben opgericht.

Eerder deze maand berichten Turkse media al dat Davutoglu samen met een groep gelijkgezinden uit de partij was gezet. Aanleiding was de kritiek die hij had op de koers die Erdogan voor de AK-partij uitzet.

Davutoglu verweet de AK-partij meermalen dat zij zich van haar grondprincipes had verwijderd.



Onder andere de annulering van de verkiezingen in Istanbul, die werden verloren door de AK-partij, had hij bekritiseerd.

