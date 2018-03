Ex-Playmate over maandenlange affaire met Trump: "Hij wilde me betalen voor seks" Redactie

23 maart 2018

04u45

Bron: CNN, AD 0 Karen McDougal, een voormalig Playboymodel dat al eerder beweerde een affaire van tien maanden te hebben gehad met Donald Trump, heeft zich in een exclusief interview met CNN uitgelaten over haar vermeende relatie met de president.

De affaire zou hebben plaatsgevonden in de periode dat Melania Trump zwanger was van zoon Barron in 2006. Ook zegt McDougal dat de huidige president van de Verenigde Staten haar de eerste keer geld bood voor de seks die ze met hem had gehad. "Maar dat weigerde ik, want zo'n type ben ik niet." McDougal deed uitgebreid haar verhaal tegenover presentator Anderson Cooper.

Schuldgevoel

"Ik wist niet goed hoe ik moest reageren toen hij me geld bood, ik vond het erg raar en ook wel verdrietig. Hij zei namelijk ook dat hij van me hield en dat ik zo slim was," aldus de ex-Playmate. Vanwege een schuldgevoel tegenover Melania , kapte McDougal de affaire uiteindelijk af. "Wat kan ik meer zeggen dan sorry? Ik zou het ook niet leuk vinden als mij dit zou overkomen. Ik had nooit iets met een getrouwde man moeten beginnen."

Gevoelens

Het Witte Huis ontkent dat er een affaire heeft plaatsgevonden tussen Trump en McDougal, wat het voormalig model vreemd vindt. "Ik snap dat hij zijn familie wil beschermen, maar waarom zou je dit ontkennen? We hebben echt een relatie gehad, waar echte gevoelens bij kwamen kijken."