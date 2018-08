Ex-Playboymodel gewurgd aangetroffen in haar woning Joeri Vlemings

24 augustus 2018

14u57

Bron: Philadelphia Inquierer 0 De 36-jarige Christina Carlin-Kraft, een voormalig Playboymodel, is woensdagavond gewurgd aangetroffen in haar slaapkamer in het Amerikaanse Ardmore bij Philadelphia. De politie was zaterdag nog bij haar langs geweest in verband met een vermeende inbraak. Kort daarna is Carlin-Kraft dus vermoord. Familie en buren zijn zwaar geschokt.

Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de moord op het model van Russische en Duitse afkomst, "met een vleugje Zweden", zoals ze zelf zei. De familie heeft eventuele getuigen opgeroepen om alle mogelijke informatie door te spelen aan de politie. Die zei alvast dat er geen reden tot paniek is voor de andere inwoners.

Agenten vonden woensdagavond rond 21u15 tijdens een bezoek om te checken hoe het lingeriemodel het stelde het levenloze lichaam van Christina Carlin-Kraft. Ze lag op haar bed in haar appartement in Ardmore, gewurgd, zo bleek uit de lijkschouwing.

Inbraak

Zaterdag was de politie ook al bij haar aan de deur geweest voor een mogelijke inbraak. Er zouden toen verscheidene handtassen en juwelen gestolen zijn. Het is niet duidelijk of die zaak iets met de moord te maken heeft.

In maart 2016 kwam Christina Carlin-Kraft in het nieuws na een geschil over de rekening met de uitbater van restaurant The Smith in de Upper West Side in New York. De klacht tegen haar werd toen ingetrokken op voorwaarde dat ze zes maanden uit de problemen zou blijven.