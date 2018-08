Ex-piloot Emirates dreigde toestel op te blazen Karolien Koolhof

04 augustus 2018

18u02

Bron: AD.nl 2 Een voormalig piloot van vliegmaatschappij Emirates heeft gedreigd een vliegtuig op te blazen. Dat melden lokale media. De man moest zich deze week voor de rechter verantwoorden.

De 27-jarige man uit Dubai was begin juni passagier op een vlucht van Madrid naar Dubai. Een Roemeense stewardess sprak de beschonken oud-piloot aan tijdens het instappen. Hij vroeg de stewardess eerst of roken aan boord was toegestaan, om vervolgens op eigen initiatief twee biertjes te nemen uit het vliegtuigassortiment. De man gedroeg zich daarbij opvallend agressief.



De bemanning probeerde de man tot bedaren te brengen, maar die werd daardoor alleen maar agressiever. Hij dreigde vervolgens om het vliegtuig op te blazen en beweerde dat hij explosieven mee aan boord had genomen. Het vliegtuig vertrok uiteindelijk met enige vertraging toch richting Dubai.

Uitstel

Bij aankomst in de oliestaat is de man aangehouden en aangeklaagd vanwege openbare dronkenschap, het bedreigen van een stewardess, het uitschelden van de bemanning en het beschadigen van een raam en het entertainmentsysteem.

Hij werd in eerste aanleg schuldig bevonden door de rechter, maar de man vroeg om de zaak uit te stellen tot hij een advocaat had ingehuurd. Hij bekende uiteindelijk deze week. Het is nog onduidelijk welke straf hem te wachten staat.