Ex-partner bekent moord op Russische Instagram-beroemdheid: “Ze noemde me lelijk” ttr

02 augustus 2019

11u11

Bron: BBC, Washington Post 0 buitenland De 33-jarige Maxim Gareyev heeft de moord bekend op de Russische Instagram-beroemdheid Ekaterina Karaglanova (24). Volgens de Rus had zijn ex-vriendin hem “meermaals beledigd” en noemde “ze hem lelijk”, waarna hij haar keel doorsneed en verschillende messteken gaf. Dat meldt BBC.

Tijdens een politieverhoor zei Gareyev dat hij Karaglanova tijdens dates grote sommen geld had gegeven. Volgens de dertiger was ze erg ondankbaar en “beledigde en vernederde” ze hem meermaals. “Ze zei me dat ik lelijk was en dat zelfs plastische chirurgie niet zou helpen. Ik kon er niet tegen”, klonk het. De Rus verloor tijdens een ruzie de controle en sneed de keel van het slachtoffer door en stak haar verschillende keren met een mes.

Het lichaam van de jonge vrouw werd vorige week vrijdag teruggevonden in een koffer in haar appartement in Moskou. Haar ouders trokken aan de alarmbel toen hun dochter niet op hun telefoontjes en berichten reageerde. Op vraag van de ouders opende de huisbaas de deur van haar appartement, waarna ze de gruwelijke ontdekking deden. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd, maar dat bleek tevergeefs. Karaglanova was reeds overleden.

Camerabeelden

Het vizier van de speurders richtte zich snel naar haar 32-jarige ex-vriend Gareyev. Het slachtoffer zou hem eerder aan vrienden als een “wolf” omschreven hebben. Uit politieonderzoek bleek dat Karaglanova een prille relatie had met een 52-jarige man. Met hem wilde ze binnenkort naar Nederland om er haar 25ste verjaardag te vieren. In Russische media werd gesuggereerd dat Gareyev de moord uit jaloezie zou gepleegd hebben.

Op camerabeelden was te zien hoe Gareyev op de dag van de moord met een plastic zak het appartement binnenstapte. Ongeveer vier uur later wandelde hij naar buiten met een koffer in de hand. Speurders vermoeden dat daar de bebloede kleren van het slachtoffer in zaten. Opvallend: de man droeg handschoenen toen het 27 graden was. De politie kon Gareyev opsporen en pakte hem op, zo meldde het persagentschap Interfax vorige week.

Agenten vermoeden dat de moord minutieus gepland was. Toen ze de flat binnenstebuiten keerden, was er immers geen spatje bloed terug te vinden. Ook het moordwapen was nergens te bespeuren. Niets wees erop dat Karaglanova zich had verzet tegen de dader.

Gareyev verscheen gisteren in de rechtbank. Hij verontschuldigde zich bij de ouders van het slachtoffer en liet weten dat hij zich schaamt.

Karaglanova had gestudeerd aan een van de topuniversiteiten van Rusland. Recent was ze aan de slag gegaan als dokter. Op Instagram had ze met inspirerende reisfoto’s en modellenwerk ruim 85.000 volgers verzameld.