Ex-Mossad-agent die arrestatie Holocaust-architect leidde, overleden op 92-jarige leeftijd lva

24 maart 2019

04u40

Bron: Belga 0 Een gewezen Israëlische minister en Mossad-agent, die de missie leidde waarbij de beruchte SS'er Adolf Eichmann werd opgepakt, is zaterdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het ziekenhuis in Tel Aviv dat hem behandelde.

Decennialang werkte Eitan voor de veiligheids- en inlichtingendiensten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken sloot hij zich al op twaalfjarige leeftijd aan bij de Haganah, de voorloper van het Israëlische leger. Eitan vocht in 1948 mee in de Arabisch-Israëlische Oorlog.

Nadien werkte Eitan voor Shin Bet, de Israëlische veiligheidsdienst. Hij leidde daar een gezamenlijke operationele eenheid met buitenlandse inlichtingendienst Mossad. Het is in die hoedanigheid dat Eitan erin slaagde om Eichmann te arresteren in Argentinië. Eichmann, die aanzien wordt als de architect van de Holocaust, werd in 1962 uiteindelijk geëxecuteerd door ophanging. Volgens Nadav Argaman, de algemeen directeur van Shin Bet, heeft Eitan aan tientallen operaties deelgenomen.

Eitan was ook actief als hoofd van de Europese afdeling van de Mossad in Parijs, schrijft de krant Haaretz. Van 2006 tot 2009 was hij minister van Pensioenzaken, nadat hij verkozen was geraakt voor Gil, de partij voor gepensioneerden.

