Ex-moordverdachte Amanda Knox doet mee aan moordspel: “Deze keer was ik in 4 uur vrij” KVDS

26 februari 2019

18u01

Bron: Daily Mirror, Daily Mail, Wikipedia 0 Amanda Knox (31) heeft op Instagram beelden gedeeld van een moordspel waar ze samen met haar verloofde Christopher Robinson aan deelnam. De Amerikaanse zat 4 jaar in de cel op verdenking van de seksmoord op een Britse studente in Italië, maar werd uiteindelijk vrijgesproken. Ook tijdens het moordmysterie was ze een verdachte – zo vertelt ze zelf – en ook nu werd haar naam gezuiverd. “Deze keer in 4 uur tijd. Beter dan in 4 jaar”, schreef ze schamper bij de foto’s.

Knox zette beelden van het moordmysterie gisteren online. “Victoriaans Londen. Een peperduur schilderij verdwijnt en de eigenaar wordt vergiftigd en neergestoken teruggevonden”, schrijft ze erbij. “Je zal het niet geloven, maar ik, de gravin van Lovelace, word beschuldigd. Ik word ook vrijgesproken. Allemaal in 4 uur tijd. Beter dan in 4 jaar.”

Studente

Daarmee refereert ze naar de 4 jaar dat ze in het echte leven in de cel doorbracht, op verdenking van de moord op een Britse studente in het Italiaanse Perugia. Knox – die van Seattle is – zat er samen met de betreurde Meredith Kercher (21) op kot.





Het lichaam van Kercher werd op 2 november 2007 gevonden, op de vloer van haar slaapkamer. Ze had de avond ervoor afgesproken met drie vriendinnen en was om 20.45 uur naar huis gegaan. Knox vertelde later dat ze op 2 november thuis was gekomen nadat ze de nacht had doorgebracht bij haar Italiaanse vriend Raffaele Sollecito en dat ze de voordeur open had zien staan. In de badkamer vond ze bloedsporen. Ze klopte op de deur van de slaapkamer van Kercher, maar die was op slot. (lees hieronder verder)

Victorian London: A priceless painting goes missing and the owner is found both poisoned and stabbed. And would you believe it, I, the Countess of Lovelace, am accused. Also acquitted, all in 4 hours. Better than 4 years. #murdermysteryparty

Ze keerde terug naar haar vriend en toen ze later weer thuiskwam met hem, zagen ze dat er ook een venster gebroken was. Daarop belden ze de politie. Die wilde de deur van de slaapkamer van Kercher niet forceren, maar een vriend van de studenten deed dat toch. In de slaapkamer werd het lichaam van Meredith Kercher gevonden, onder een dekbed. Een autopsie toonde aan dat ze kneuzingen had – onder meer in de schaamstreek – en verscheidene steekwonden.

Welstellende Italiaanse familie

Vier dagen later werden Knox en Sollecito opgepakt en beschuldigd van moord, samen met Rudy Guede. Die laatste was de geadopteerde zoon van een welstellende Italiaanse familie en zijn bloederige vingerafdrukken waren teruggevonden op de plaats van de misdaad. Guede werd tijdens een apart proces schuldig bevonden aan aanranding en moord en kreeg 16 jaar cel. (lees hieronder verder)

In januari 2009 begon ook het proces van Knox en Sollecito. Volgens het Openbaar Ministerie had Knox Kercher aangevallen in haar slaapkamer, haar hoofd tegen de muur geslagen en haar proberen te wurgen. Knox en Sollecito zouden Kercher daarna vastgehouden hebben, terwijl Guede haar misbruikte. Knox zou Kercher daarna doodgestoken hebben. In december 2009 kwam er een verdict: Knox en Sollecito werden schuldig bevonden aan moord en kregen tot 26 jaar cel.

Beroep

De twee tekenden beroep aan en tijdens die zaak kwam de rechtbank tot de conclusie dat er fouten waren gebeurd met DNA-bewijsmateriaal. Dat leidde op 3 oktober 2011 tot de vrijspraak van Knox en Sollecito. Vier jaar na hun aanhouding mochten ze de cel verlaten. Knox keerde meteen terug naar de Verenigde Staten. Het beroepsproces werd 2 jaar later echter nietig verklaard op basis van “manifeste onlogica” en de twee werden opnieuw veroordeeld in 2014. (lees hieronder verder)

Uiteindelijk besloot het Italiaanse Hooggerechtshof in 2015 dat de veroordeling van Knox en Sollecito nietig verklaard moest worden op basis van “redelijke twijfel”.

Vorige maand nog oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de Italiaanse overheid Amanda Knox 18.400 euro schadevergoeding moet betalen. Na de moord beschuldigde Knox haar baas Patrick Lumumba, maar die bleek een alibi te hebben. Voor die valse verklaring werd Knox veroordeeld tot 3 jaar cel, maar het Hof oordeelde dat die het gevolg was van “psychologische druk en onwetendheid”. Knox eiste 2,7 miljoen, maar moest het dus wel met een pak minder doen.