Ex-model doet boekje open: "Jury veroordeelde me voor moordcomplot omdat ik sexy kleding droeg tijdens proces" Koen Van De Sype

09u07

Bron: Inside Edition, nine.com.au 0 Twitter Op stiletto's van twaalf centimeter hoog, in een nauwsluitend kleedje en met een joekel van een diamanten ring aan haar vinger: Tara Lambert (34) deed de hoofden draaien in de rechtszaal toen ze zich vorig jaar moest verantwoorden voor het beramen van een moordcomplot op de ex van haar man. Nadat ze aanvankelijk schuldig werd verklaard door een jury, kwam ze deze zomer vrij op basis van een procedurefout. En nu doet ze voor het eerst een boekje open over haar proces.

Het voormalige model uit het Amerikaanse Ohio stond terecht omdat ze een huurmoordenaar had proberen in te huren om Kellie Cooke uit de weg te ruimen, de ex van haar echtgenoot Brandon. Cooke en haar man hadden twee tienerkinderen samen, waarover de vrouw het hoederecht had. Plaats van afspraak was de parking van een fastfoodrestaurant. Alleen, de huurmoordenaar die ze gecontacteerd had, was eigenlijk een undercover agent. En hij nam alles op met een verborgen camera.

"Aangenaam", kan je Lambert horen zeggen als de twee elkaar ontmoeten. En als de man vraagt wat ze wil dat hij met Cooke doet: "Draai haar door een verhakselaar, zo eentje die houthakkers gebruiken." Als de man antwoordt dat hij dat niet heeft, hoor je haar antwoorden: "Ik maakte maar een grapje. Maar dat is hoezeer ik haar haat." 20 minuten later wordt ze ingerekend door de politie. (lees hieronder verder)

Ex-model Tara Lambert to have her conviction overturned ----> https://t.co/tZU8urQ27F pic.twitter.com/3HWkDHssi3 Farrah Gray(@ FarrahGray_) link

Het proces kreeg heel wat media-aandacht in de Verenigde Staten en dat was niet in het minst door de manier waarop ze in de rechtbank verscheen. Nadat ze een nauwsluitend kleedje had gedragen met zwart en wit op een van de procesdagen, ontstond een stormloop op de winkel waar het werd verkocht, waardoor het in geen tijd was uitverkocht. En precies dat gebruikt het model - dat al 24 keer plastische chirurgie onderging - nu als argument om haar aanvankelijke veroordeling te verklaren.

"Ik werd op een oneerlijke manier afgeschilderd als een hersenloos en harteloos ex-model", vertelt ze. "De jury was meer bezig met wat ik aanhad, dan met de essentie van de zaak. De manier waarop ik eruit zag en wat ik droeg, keerde de jury tegen mij."

42 minuten

Die laatste overlegde amper 42 minuten voor ze Lambert schuldig verklaarde. Ze kreeg zeven jaar cel en moest die straf uitzitten in het Marysville Reformatory for Women, een gevangenis met een stevige reputatie. Die ervaring omschrijft ze als "traumatiserend". Ze tekende echter beroep aan en in juni haalde ze haar gelijk op basis van een fout in de aanklacht.

"Bij een moordcomplot moet er in de aanklacht gezegd worden op basis waarvan de klacht wordt geformuleerd", aldus haar advocaat Sam Shamansky. "Kocht ze bijvoorbeeld een geweer. De openbare aanklager had dat er duidelijk moeten inzetten en dat is niet gebeurd."

Gescheiden

Lambert - die intussen is gescheiden - werd meteen vrijgelaten. Het is niet duidelijk of er een nieuw proces van komt, maar het Openbaar Ministerie heeft in elk geval protest aangetekend bij het hooggerechtshof van de staat. Mocht het zijn gelijk halen, zal Lambert het wel anders aanpakken, zo luidt het bij haar advocaat. "Ze zal dan geen designerkleding meer dragen in de rechtzaal", klinkt het. "Ze zal zich passend kleden en niet meer alsof ze van plan is naar een discotheek te gaan."

A woman claims her sexy courtroom outfits turned the jury against her in a murder-for-hire trial. https://t.co/JqGpmfZmSj pic.twitter.com/NEjgV3kQuN Inside Edition(@ InsideEdition) link