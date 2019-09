Ex-minister Tillerson: “Trump heeft zich laten vangen door Netanyahu” IB

20 september 2019

00u59

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich verschillende keren laten vangen door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat zegt zijn vroegere minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, die vorig jaar door Trump werd ontslagen.

Volgens Tillerson is Trump naïef tegenover de Israëlische premier, die Tillerson "buitengewoon getalenteerd", maar "een beetje Machiavellistisch" noemt. Over Trump zei Tillerson eerder al dat hij niet gedisciplineerd is en niet graag leest.

Desinformatie

"Als je praat met Bibi (de bijnaam van Netanyahu, red.) is het altijd gezond om voldoende sceptisch te zijn over wat hij zegt", aldus Tillerson tijdens een debat aan de universiteit van Harvard. Volgens hem twijfelt Israël niet om "desinformatie" te gebruiken om Washington te misleiden. "Ze hebben dat met de president een paar keer gedaan om hem te overtuigen: 'wij zijn de goeden en zij de slechten'. We hebben dat achteraf aan de president moeten uitleggen, zodat hij begreep dat hij zich had laten vangen."

Ook drukte Tillerson opnieuw zijn frustratie uit dat hij als buitenlandminister niet betrokken werd in het Israëlisch-Palestijns dossiers, dat in handen was van Trumps schoonzoon Jared Kushner.