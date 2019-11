Ex-minister Catalonië Clara Ponsati ondervraagd in Schotland

14 november 2019

14u50

De voormalige Catalaanse minister Clara Ponsati wordt deze namiddag ondervraagd in het Schotse Edinburgh. Ze werd gezocht door de Spaanse autoriteiten en leefde in zelfopgelegde ballingschap. De 62-jarige Ponsati, die zich in 2017 met andere separatisten wilde afscheiden van Spanje, meldde zichzelf bij het politiebureau.