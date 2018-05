Ex-minister BuZa Tillerson: "Leugens bedreigen de Amerikaanse democratie" IB

17 mei 2018

05u48

Bron: Belga 0 De Amerikaanse democratie wordt bedreigd door een groeiende "crisis van ethiek en integriteit". Dat zei de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson tijdens een toespraak aan het Virginia Military Institute. Daarmee lijkt hij voor het eerst sinds zijn ontslag in bedekte termen uit te halen naar president Donald Trump, die hij tijdens zijn betoog niet bij naam noemde.

"Als leiders de waarheid proberen te verhullen, of als wij als volk alternatieve werkelijkheden beginnen te aanvaarden die niet langer onderbouwd zijn met feiten, dan zijn wij als Amerikanen op weg om onze vrijheid op te geven", aldus Tillerson, die zei dat zelfs "kleine leugens en onwaarheden" al nefast zijn. "Als wij als volk, een vrij volk, lichtzinnig omspringen met de waarheid, zelfs al lijkt het om de meest banale dingen te gaan, dan springen we lichtzinnig om met Amerika."

"Nadagen van de Amerikaanse democratie"

"Als we als Amerikanen de confrontatie niet aangaan met de crisis van ethiek en integriteit in onze samenleving en onder onze leiders in zowel de publieke als private sector - en jammer genoeg soms ook in de non-profitsector - dan is de Amerikaanse democratie zoals we die kennen aan zijn nadagen begonnen", waarschuwde de voormalige hoogste diplomaat nog.

Verzuurde relatie

De 66-jarige Tillerson - voormalig CEO van oliereus ExxonMobil - was sinds het begin van Trumps termijn als president, in februari 2017, minister van Buitenlandse Zaken. In maart stuurde het Amerikaanse staatshoofd hem echter de laan uit. De relatie tussen beide mannen was verzuurd, onder meer omdat ze over een aantal belangrijke kwesties, zoals Noord-Korea en het nucleair akkoord met Iran, uiteenlopende visies hadden. Tillerson werd vervangen door CIA-directeur Mike Pompeo.

