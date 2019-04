Ex-militair bekent moord op Slowaakse journalist Kuciak Redactie

12 april 2019

07u16

Een van de verdachten van de moord op de Slowaakse onderzoeksjournalist Ján Kuciak heeft een bekentenis afgelegd. Dat hebben de nieuwssite aktuality.sk en de tv-zender TRVS vandaag gemeld, zich beroepend op informatie van de politie.

De Slowaak Miroslav Marcek, een ex-militair, bekende gisteren dat hij onderzoeksjournalist Jan Kuciak heeft vermoord. Terwijl de politie eerst dacht dat hij de chauffeur was die de schutter vervoerde, blijkt na een langdurig verhoor dat hijzelf de schutter was die Kuciak en zijn verloofde doodschoot.

Het doodschieten van Kuciak en zijn verloofde Martina Kušnírová ruim een jaar geleden zorgde voor grote commotie en protesten in Slowakije. De affaire leidde tot het aftreden van premier Robert Fico en de minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak. Ook de hoogste politiebaas van het land moest vertrekken.

Corruptie

Kuciak schreef onder meer over corruptie in regeringskringen, fraude met EU-gelden en de nauwe banden van de Italiaanse maffia met Slowaakse overheidsfunctionarissen. Een dubieuze zakenman zou via een tussenpersoon opdracht hebben gegeven hem uit de weg te ruimen.