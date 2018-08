Ex-medewerkster Trump nam ontslaggesprek op in uiterst geheime 'Situation Room': vraagtekens bij veiligheid Witte Huis lva

13 augustus 2018

03u18

Bron: The Hill, The Washington Post 0 Een ex-medewerkster van de Amerikaanse president Donald Trump, Omarosa Manigault Newman, kwam zondag naar buiten met een opname van haar ontslaggesprek met de stafchef van het Witte Huis John Kelly. Het gesprek werd gevoerd in een geheime kamer in de presidentswoning waar gsm's strikt verboden zijn. Dat Omarosa het gesprek kon opnemen doet ernstige vragen rijzen over de veiligheid binnen de 'White House'.

Omarosa, die momenteel in de media haar boek 'Unhinged' over haar tijd in het Witte Huis promoot, liet het opgenomen ontslaggesprek horen tijdens een interview op de Amerikaanse zender NBC.

De opname laat horen hoe stafchef John Kelly de medewerkster met omineuze woorden liet gaan: "Ik denk dat het belangrijk te begrijpen dat we, op voorwaarde dat we als goede vrienden uit mekaar gaan, allemaal naar je tijd hier in het Witte Huis kunnen terugkijken als een jaar waarin je de natie hebt gediend", liet Kelly verstaan. "In dat geval kan je zonder toekomstige reputatieschade vertrekken."

Deze opname deed al snel vragen ontstaan over hoe ze dat gesprek had kunnen opnemen: het vond plaats in de Situation Room in het Witte Huis, een zwaar beveiligde kamer die bedoeld is voor top secret gesprekken en waar geen gsm's of andere elektronische toestellen toegelaten zijn.

Staatsveiligheid

"Ik ben iemand die behoorlijk wat tijd in de Situation Room heeft doorgebracht en ik kan niet genoeg benadrukken hoe ontzettend gestoord dit is", twitterde Ilan Goldenberg, een Midden-Oostendeskundige die werkte op het ministerie van Buitenlandse Zaken onder Obama.

David Frum, journalist voor The Atlantic, wijst erop dat het makkelijk is om een telefoon te hacken en dat dus niet enkel zij, maar iedereen en dus ook criminele organisaties kunnen hebben meegeluisterd.

Velen vroegen zich af waarom het zo makkelijk was een gsm binnen te smokkelen. Ned Price, een voormalige CIA-medewerker en eveneens ex-medewerker onder Obama, verheldert deze kwestie op Twitter. Hij schrijft dat het helemaal niet moeilijk is om een gsm de kamer binnen te krijgen, maar dat er van medewerkers in het Witte Huis gewoon wordt verwacht dat ze dat niet doen. Hij keurt de arbeidsethos van Omarosa ten strengste af.

"Het systeem is gebaseerd op vertrouwen. Deze mensen zouden de beste ambtenaren moeten zijn die we hebben. Het Witte Huis is niet gemaakt voor de Omarosa's in de wereld. Droeve zaak dat we met hen moeten leven", schrijft hij.

There’s a misimpression that it’d be difficult to sneak a phone into the Sit Room. It wouldn’t be. It’s a system built on trust. These are supposed to be the finest public servants we have. The WH wasn’t designed for the Omarosas of the world. Sad we now have to accommodate them Ned Price(@ nedprice) link

Daarnaast vraagt Price zich af waarom het gesprek in deze kamer moest gevoerd worden en niet gewoon in Kelly's bureau. De Situation Room is voorbehouden voor belangrijke geheime zaken.

Boek

Dinsdag komt Omarosa's boek uit dat al voor heel wat commotie heeft gezorgd. Het is getiteld 'Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House (‘Losgelagen. Het verhaal van Trumps Witte Huis door een insider’).

In haar boek stelt Manigault Newman vragen over Trump zijn geestelijke toestand en portretteert ze hem als iemand die zijn impulsen niet kan beheersen, zo meldt de krant ‘The Washington Post’.

Ze schrijft ook dat het Witte Huis haar 15.000 dollar per maand aanbood als ze haar mond zou houden, aldus ‘The Washington Post’ die al stukken van het boek kon inkijken.

Verleden

Het boek wordt omschreven als “explosief” en “opzienbarend” en vertelt over de relatie van de auteur met de president, die begon toen ze meedeed aan een reality televisie-programma 15 jaar geleden. Ze werd assistente van president Trump en leidde zijn communicatie en pr-afdeling, zo meldt uitgeverij Amazon. Ze kreeg in december ontslag en daarmee kwam hun relatie tot een definitief einde.

Toen de woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders vragen kreeg over het boek, liet ze een persbericht verspreiden waarin staat dat Manigault Newman ervoor gekozen heeft “om al het goede dat de president onderneemt om Amerika veilig en welvarend te maken, te verzwijgen” en dat “het boek vol staat met leugens en onjuiste beschuldigingen”. Ze voegde eraan toe dat het droevig is dat de media de valse beweringen van een misnoegde vroegere medewerkster van het Witte Huis serieus neemt, terwijl het duidelijk is dat die daar alleen maar profijt uit wil halen.