Ex-medewerkster klaagt Trump aan voor “ongepaste” kus Redactie

25 februari 2019

17u04

Bron: Washington Post 1 President Donald Trump wordt door een voormalige campagnemedewerkster aangeklaagd omdat hij haar zonder toestemming zou hebben gekust. Dat stelt de vrouw tegenover de krant Washington Post.

“Ik voelde me meteen aangerand omdat ik het niet verwachtte en niet wilde”, zei de 43-jarige Alva Johnson. Nadat ze samen met Trump in een kampeerwagen was gestapt, leunde hij naar haar toe en probeerde hij haar op de mond te kussen. Ze draaide haar hoofd, waarna Trumps lippen op haar kaak belandden. “Ik zie nog altijd hoe zijn lippen recht op mijn gezicht afkwamen.” Ze noemt de kus “enorm griezelig” en “ongepast”. Via de rechter eist Johnson een schadevergoeding. Het Witte Huis en Trumps campagneteam ontkennen.

De vrouw werkte als campagnedirecteur in de staat Alabama toen het incident zich voordeed in de marge van een bijeenkomst in Tampa, Florida. Johnson wees twee getuigen aan, maar die zagen naar eigen zeggen niets van het vermeende incident. De perswoordvoerder van het Witte Huis, Sarah Huckabee Sanders, weerlegt Johnsons aantijging en stelt dat haar relaas wordt tegengesproken door “verscheidene heel geloofwaardige ooggetuigen.” Kayleigh McEnany, woordvoerster van Trumps campagne, noemt de beschuldiging “ongegrond.”

Minstens 16 vrouwen hebben Trump beschuldigd van seksueel wangedrag, maar Johnson is de eerste vrouw die stelt seksueel lastiggevallen te zijn door Trump nadat hij presidentskandidaat was geworden. In haar rechtszaak klaagt Johnson voorts aan dat Trumps campagne haar discrimineerde door haar minder te betalen dan haar blanke collega’s.