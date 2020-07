Ex-medewerkers George W. Bush lanceren campagne om Joe Biden te steunen: “Wij kennen het normale en zien nu het abnormale” Joeri Vlemings

02 juli 2020

10u55

Bron: CNN 1 Niet alle Republikeinen zijn blij met hun partijgenoot Donald Trump als president. Zo’n tweehonderd voormalige medewerkers van George W. Bush, ook een Republikein, zetten zich nu in om de kandidaat van de andere partij, de Democraat Joe Biden, te steunen.

‘43 Alumni for Biden’, zo heet de groep van 200 ex-medewerkers van de 43ste president van de VS, George W. Bush. Zij hebben zich verenigd om ontevreden Republikeinse partijgenoten te overtuigen om voor Joe Biden - en dus niet voor de eigen kandidaat Donald Trump - te stemmen bij de komende presidentsverkiezingen.

Het is al langer bekend dat er ook bij de Republikeinen mensen zitten die het intussen hebben gehad met het beleid van Donald Trump. Karen Kirksey is zo iemand. Zij was lid van het campagneteam van George W. Bush in 2000 en werkte voor verschillende kabinetten van zijn regering. Ze richtte nu de groep ‘43 Alumni for Biden’ op, “niet noodzakelijk om zijn politieke agenda volledig te steunen, maar eerder om ons ten volle akkoord te verklaren met de hoge nood om de ziel van onze natie te herstellen”.

Kirksey vindt dat de partij “nog maar weinig lijkt op die van Lincoln en Reagan” door de “persoonlijkheidscultus” van Trump. Als Joe Biden verkozen zou raken, dan wil ze over de partijgrenzen heen samenwerken met hem.

Kristopher Purcell, die in het communicatieteam van het Witte Huis zat onder Bush, maakt ook deel uit van de groep. “Velen van ons hebben bij de overheid gewerkt, hebben posities van openbare integriteit bekleed, en wij weten dus wat normaal is”, zei hij tegen CNN. “We zien nu wat abnormaal is en we zien de schade die het aan het land kan toebrengen. We zien hoe het het land kan verdelen.” Hij wil Joe Biden steunen omdat “we geloven dat hij stabiliteit aan het land, en eer en integriteit aan het Witte Huis kan teruggeven”. Purcell vindt immers dat “het leiderschap en het morele gezag van de Verenigde Staten ongelooflijk beschadigd zijn”.

De groep bestaat niet enkel uit Republikeinen, maar ook uit Democraten en onafhankelijken, met als gemeenschappelijk element dat ze allemaal voor de overheid werkten tijdens de ambtstermijn van acht jaar van George W. Bush. Eerder stonden al enkele andere Republikeinse verenigingen op om hun afkeer voor Trump duidelijk te maken.