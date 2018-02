Ex-medewerker Trump pleit schuldig in Rusland-onderzoek ep

23 februari 2018

22u28

Bron: Belga 0 Richard Gates, een vroegere medewerker van de Trump-campagne, heeft in het Rusland-onderzoek vandaag voor een federale rechtbank schuldig gepleit aan samenzwering tegen de VS en het afleggen van valse verklaringen tegenover de federale autoriteiten. Dat melden Amerikaanse media.

Gates zou hebben toegegeven dat hij tegen de FBI had gelogen over een ontmoeting die in maart 2013 in Washington had plaatsgevonden. Hij zou er samen met een Amerikaans parlementslid en in aanwezigheid van Paul Manafort over de situatie in Oekraïne hebben gesproken. Gates had tot nu toe ontkend dat Oekraïne toen aan bod kwam.

De 45-jarige Gates is daarmee al de derde voormalige medewerker aan Trumps campagne die een deal sluit met Robert Mueller, de speciale aanklager die het onderzoek leidt naar Russische inmenging tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in de VS.

Mueller had Gates in oktober al, samen met Manafort, aangeklaagd omdat ze valse verklaringen zouden afgelegd hebben en geld zouden witgewast hebben. Ook lieten ze na om zich te registreren als buitenlandse agenten, terwijl ze lobbywerk uitvoerden voor de vroegere pro-Russische regering in Oekraïne.

Gisteren had Mueller nog nieuwe feiten van financiële misdrijven ten laste gelegd van Gates en Manafort.