Ex-medewerker Disney, oud-leraar en scoutsleider opgepakt in kinderpornozaak Florida



IB

06 juni 2018

04u36

Bron: Palm Beach Post, news4jax, polksheriff.org, Belga 0 Een man die voor pretpark Disney World in Florida gewerkt heeft, een scoutsleider, een gepensioneerde leraar en een zestienjarige leerling zijn enkele van de elf verdachten die de autoriteiten van Polk Country in centraal-Florida hebben opgepakt na een undercoveronderzoek naar kinderporno. De mannen worden beschuldigd van het bezitten, promoten en verspreiden van kinderporno.

Volgens de sherriff van Polk County, Grady Judd, werden elf mannen in de leeftijd van 16 tot 84 gearresteerd tijdens de operatie ‘Beschermers van Onschuld II’, die in mei werd uitgevoerd. Tijdens de operatie ging de politie doelgericht op zoek naar mensen die kinderporno downloaden, promoten en verspreiden door het materiaal te delen.

Onder de verdachten is een man die als projectmanager op de kostuumafdeling van Disneyworld in Florida gewerkt heeft. Een andere verdachte is als scoutsleider actief bij de scoutinggroep van zijn zoon. Ook werd een 16-jarige jongen, die nog op school zit, aangehouden.

"Topje van de ijsberg"

Volgens de sheriff zijn de arrestaties nog maar het topje van de ijsberg. Tot nu toe zijn er in totaal 660 aanklachten tegen de elf mannen neergelegd. Nadat de computers van de verdachten volledig zijn doorzocht, zullen daar volgens Judd waarschijnlijk nog klachten bijkomen. “De meeste beelden die we tijdens ons onderzoek zagen, toonden kinderen die seksueel werden lastig gevallen, maar die we niet herkenden. Dat betekent dat we tot nu nog geen lokale kindslachtoffers hebben geïdentificeerd. Maar het onderzoek loopt nog”, aldus de sheriff.