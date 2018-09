Ex-lijfwacht van Poetin daagt oppositieleider Navalny uit tot duel: "Ik maak gehakt van hem" ADN

11 september 2018

16u06

Bron: ANP 0 De commandant van de Russische Nationale Garde, generaal Viktor Solotov, heeft oppositieleider Aleksej Navalny op sociale media uitgedaagd tot een duel. Solotov is boos over beschuldigingen van Navalny dat hij corrupt zou zijn.

De 64-jarige Solotov, een ex-lijfwacht van president Poetin, eist een tweegevecht "in de ring of op de mat". "En dan maak ik gehakt van hem."

De belangrijkste Kremlincriticus Aleksej Navalny (42) doet met video's op het internet onthullingen over corruptie in Rusland. Zo is nu ook de herkomst van de rijkdom van Solotov door Navalny verdacht gemaakt. Er zou mogelijks geknoeid worden met de financiering van de kosten van de garde.



Die organisatie telt 340.000 medewerkers en legt verantwoording af aan president Poetin. De pas twee jaar geleden opgerichte garde staat los van de strijdkrachten. Ze heeft veel veiligheidstaken die vroeger onder Binnenlandse Zaken vielen.