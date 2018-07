Ex-lijfwacht Osama bin Laden voorlopig vrijgelaten door Tunesische gerecht bvb

27 juli 2018

16u55

Bron: Belga 0 Het Tunesische gerecht heeft Sami A., de vroegere lijfwacht van de gedode al-Qaida-leider Osama bin Laden, vrijdag in voorlopige vrijheid gesteld. Dat heeft een woordvoerder van de Tunesische antiterreurdiensten meegedeeld.

"De onderzoeksrechter van de antiterreureenheid besloot hem voorwaardelijk in vrijheid te stellen omdat er geen aanklacht tegen hem weerhouden is", zegt Sofiane Sliti, die wel benadrukt dat het onderzoek "nog altijd bezig is".

Eerder deze maand werd Sami A., na zich jarenlang met succes te hebben verzet tegen zijn deportatie, vanuit Düsseldorf naar Tunesië overgebracht en overgeleverd aan de Tunesische autoriteiten. Dat gebeurde ondanks een besluit van de rechtbank in Gelsenkirchen, die de deportatie had verworpen omdat er onvoldoende diplomatieke garanties waren dat hij in zijn thuisland niet gefolterd zou worden. De rechtbank vraagt de onmiddellijke terugkeer van de man naar Duitsland.

In Tunesië is een onderzoek geopend naar mogelijke terroristische activiteiten van Sami A.