Ex-lijfwacht Osama bin Laden leefde jaren op kosten van Duitse staat. Vandaag is hij overgebracht naar zijn thuisland Tunesië bvb

13 juli 2018

11u41

Bron: Belga 6 Sami A., de vroegere lijfwacht van de gedode leider van terreurgroep al-Qaida, Osama bin Laden, is volgens Duitse veiligheidsbronnen uit Duitsland gedeporteerd.

De voormalige lijfwacht van Osama bin Laden leefde al jaren op kosten van de staat in Duitsland. Hij verbleef sinds 2005 met zijn vrouw en vier kinderen

in Bochum, waar hij een bijdrage als asielzoeker kreeg. Waarom de man gedeporteerd werd is onduidelijk.

De Duitse autoriteiten probeerden al vaker de ex-lijfwacht uit te zetten naar zijn geboorteland Tunesië, maar daar stak de rechter steeds een stokje voor. Een administratieve rechtbank in Gelchenkirchen had het deportatieproces een halt toegeroepen, omdat de Tunesische regering geen diplomatieke garanties had gegeven dat de man niet voor foltering diende te vrezen.

Sami A. zou vandaag om 07.00 uur vanuit Düsseldorf met een chartervliegtuig naar zijn vaderland Tunesië zijn gebracht.