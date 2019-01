Ex-lijfwacht: “Drugsbaron El Chapo liet vijanden levend begraven” kv

25 januari 2019

22u23

Bron: BBC, The Guardian 0 De Mexicaanse drugbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán vermoordde zelf minstens drie mensen. Hij folterde zijn slachtoffers en minstens een van hen werd levend begraven. Dat getuigde de bodyguard van de man tijdens zijn proces in New York.

Op het proces tegen de nu 61-jarige ‘El Chapo’ in New York was het gisteren de beurt aan zijn voormalige lijfwacht Isaías Valdez Ríos om te getuigen over de samenwerking met zijn ex-werkgever. De man legde de meest gruwelijke getuigenis tot nu toe af. Valdez Ríos vertelde tijdens de hoorzitting dat hij met eigen ogen zag hoe Guzmán drie leden van rivaliserende drugkartels op afschuwelijke wijze om het leven bracht.

Ze waren net lappenpoppen - hun botten waren volledig gebroken. Ze konden niet bewegen. En Joaquín bleef hen maar slaan. Isaías Valdez Ríos, ex-lijfwacht van El Chapo

Afranseling

Twee van de slachtoffers waren mannen die waren overgelopen naar een rivaliserend kartel. Ze werden beschouwd als verraders en opgehaald door Guzmáns huurmoordenaars. El Chapo ranselde hen vervolgens drie uur lang af. “Ze waren net lappenpoppen - hun botten waren volledig gebroken. Ze konden niet bewegen. En Joaquín bleef hen maar slaan met een tak en met zijn wapen”, aldus Valdez Ríos. Vervolgens gaf Guzmán zijn ondergeschikten de opdracht om een put te graven en daarin een kampvuur aan te steken. De drugsbaron liet het duo naar de locatie van het kampvuur overbrengen en schold hen allebei uit vooraleer hij hen door het hoofd schoot. Vervolgens gaf El Chapo de opdracht om de lichamen van de mannen te verbranden tot er niets meer van overschoot. “Hij zei: ik wil dat er geen botten overblijven”, aldus Valdez Ríos.

Hij had brandwonden op zijn rug van een ijzer, zijn hemd kleefde aan zijn huid. Hij had brandwonden van een sigarettenaansteker over zijn hele lichaam. Zijn voeten waren verbrand. Isaías Valdez Ríos, ex-lijfwacht van El Chapo

Brandwonden

Het derde slachtoffer was een lid van het rivaliserende Arellano Felix-kartel. “Hij had brandwonden op zijn rug die gemaakt waren met een ijzer, zijn hemd kleefde aan zijn huid. Hij had brandwonden van een sigarettenaansteker over zijn hele lichaam. Zijn voeten waren verbrand”, herinnerde Valdez Ríos zich tijdens zijn getuigenis. De man werd dagenlang opgesloten in een houten constructie. Nadien werd hij geblinddoekt en met handen en voeten gebonden overgebracht naar een kerkhof. Daar begon El Chapo hem te ondervragen. Terwijl de man antwoordde, schoot de kartelleider hem dood. Volgens Valdez Ríos hapte het slachtoffer nog steeds naar adem toen hij in een put gegooid en levend begraven werd.

Lees verder onder de foto.

Ex-special forces

Valdez Ríos (39) zit zelfs sinds zijn arrestatie in 2014 in een Amerikaanse cel. Als voormalig lid van de Mexicaanse special forces ging hij in 2004 aan de slag voor Guzmán. Hij kijkt aan tegen een lange gevangenisstraf voor drugssmokkel, maar hoopt op strafvermindering dankzij zijn medewerking met de autoriteiten.

Joaquín Guzmán stond jarenlang aan het hoofd van het gevreesde Sinaloakartel. In 2016 werd hij opnieuw gevat nadat hij vijf maanden eerder via een tunnel uit de gevangenis ontsnapt was. In 2017 werd hij uitgeleverd aan de VS. Zijn proces ging van start in november 2018 en zal zo’n vier maanden duren.