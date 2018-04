Ex-lijfwacht Bin Laden leeft op kosten van Duitse staat HA

24 april 2018

08u56

Een voormalige lijfwacht van al-Qaida-baas Osama bin Laden leeft al jaren op kosten van de staat in Duitsland en kan niet worden uitgeleverd aan zijn geboorteland Tunesië. Dat melden Duitse media.

De 42-jarige Sami A. A. leeft al jaren met zijn vrouw en vier kinderen in of bij Bochum, waar hij een bijdrage als asielzoeker krijgt. Hij moet zich daar elke dag bij de autoriteiten melden. Uit antwoord op vragen van de partij AfD blijkt dat A. ruim 1.150 euro per maand krijgt voor zijn gezin van zes personen, dat ook over Duitse paspoorten beschikt.



De Duitse autoriteiten hebben geprobeerd de ex-lijfwacht uit te zetten naar zijn geboorteland, maar daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. De laatste uitspraak dateert van vorig jaar en daarin zegt de rechtbank dat het risico bestaat dat hij in Tunesië onmenselijk wordt behandeld.

Onbestaanbaar

CDU-voorzitter Eckhardt Rehberg vindt het onaanvaardbaar dat A. geld ontvangt van de Duitse staat. Tegen Bild vertelde hij: "Hier wordt het Duitse asielrecht schaamteloos misbruikt. We moeten met belastinggeld een terrorist betalen, omdat we hem niet mogen uitzetten."



A. kwam in 1997 in Duitsland als student. Daarna sloot hij zich aan bij al-Qaida alvorens terug te keren in Duitsland. Zijn kinderen hebben de Duitse nationaliteit.