Ex-lijfwacht bin Laden gedeporteerd naar Tunesië, maar Duitse rechtbank beveelt dat hij weer naar Duitsland moet wegens kans op foltering bvb kve

13 juli 2018

18u42

Bron: Belga 19 Een Duitse rechtbank heeft vandaag bevolen dat een vroegere lijfwacht van de gedode al-Qaida-leider Osama bin Laden naar Duitsland moet teruggebracht worden. Sami A. was deze ochtend in alle vroegte naar Tunesië overgebracht.

De deportatie van Sami A. is "onwettelijk en schendt fundamentele principes van de rechtstaat", zo oordeelde een rechtbank in de Duitse stad Gelsenkirchen vrijdagmiddag. De rechtbank vraagt de onmiddellijke terugkeer van de man naar Duitsland.

Een woordvoerster van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde vanochtend dat Sami A. vanuit Düsseldorf naar Tunesië was overgebracht en was overgeleverd aan de Tunesische autoriteiten. Dat gebeurde ondanks een besluit van de rechtbank in Gelsenkirchen, die de deportatie had verworpen omdat er onvoldoende diplomatieke garanties waren dat hij in zijn thuisland niet gefolterd zou worden.

In Tunesië is een onderzoek geopend naar mogelijke terroristische activiteiten van Sami A, die al jaren in Bochum woont. Hij werd eind juni gearresteerd nadat hij als een potentiële dreiging werd geïdentificeerd.