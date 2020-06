Ex-lief Brückner: “Hij ramde mijn hoofd tot bloedens toe tegen toiletmuur en wachtte mij daarna onder mijn bed thuis op” Joeri Vlemings

11 juni 2020

11u43

Bron: Mirror 14 Een ex-lief van Christian Brückner, hoofdverdachte in de zaak-Maddie McCann, doet in de Britse tabloid de Mirror uit de doeken hoe agressief de Duitser uit de hoek kon komen, toen ze in 2004 in de Algarve een koppel werden. De nu 45-jarige vrouw uit Berkshire kreeg rake klappen en hij stalkte haar een tijdje.



De Britse uit Berkshire verhuisde eind 2003 naar Lagos in de Portugese streek van de Algarve, nadat ze enkele jaren in Nederland had gewoond. Ze ging aan de slag als dienster in restaurant Taberna de Lagos, waar ook Christian Brückner (nu 43) werkte. Hij was toen twee jaar jonger dan zij en slaagde erin haar te verleiden. “Hij was 28, iedereen noemde hem Chris”, vertelt ze aan de Mirror. Ze had wel door dat hij verliefd was op haar, maar zij hield de boot af. “Langzaam werden we in de lente van 2004 vrienden. Chris kon heel erg charmant zijn, was heel grappig en een vlotte prater.”

De vrouw, die helemaal alleen naar Portugal was getrokken en daar plots al die aandacht van Brückner kreeg, ging uiteindelijk overstag. Ze bleef geregeld bij hem slapen in zijn gehuurde oude boerderij even buiten Praia da Luz, op 1,5 km van de Ocean Club waar Maddie McCann verdween in 2007. De Britse, die uit schrik voor Brückner nog altijd anoniem wenst te blijven, zegt dat haar seksleven met hem “normaal” was.

“De zomer verliep goed, maar in de winter werd het minder leuk”, aldus de vrouw. Een eerste haar in de boter kwam er toen de vrouw eind 2004 in Lagos op een vriend botste. Plots sprak Brückner niet meer met haar. Ze vernam ook dat de Duitser die vriend eerder al eens bedreigd had omdat Brückner hen samen had gezien. Het koppel had vanaf toen vaker ruzie, “over de stomste dingen”. Hij eiste ook van haar dat ze zijn huis zou poetsen, gewoon omdat ze een vrouw was, ook al woonde ze niet bij hem in. Hij verweet haar een “luie Britse” te zijn.

Brückner begon ook vaker naar Duitsland te gaan om daarna terug te keren naar Portugal. Zijn vriendin werd achterdochtig. Toen ze hem confronteerde met Duitse berichtjes die wezen op een nieuwe liefde in zijn leven, ging Brückner weer over de rooie. “We hadden een stevige ruzie”, zegt ze. Twee weken later, op oudejaarsavond 2004, liep het helemaal uit de hand. De vrouw was eerst aan het werk in de Taberna de Lagos en daarna in de Metro Bar - beide zaken hebben vandaag een andere naam. Het was toen al na middernacht. “Chris was ook aanwezig in de bar en was dronken”, vertelt ze aan de Mirror. “Ik had enkele leuke jongens leren kennen en die kwamen van de bar ernaast naar mij om nieuwjaar te wensen. Ze gaven mij een knuffel.” Het bleek de druppel voor een razende Brückner, die de vrouw voor de ogen van iedereen bij haar hals naar de damestoiletten sleurde. “Hij ramde mijn hoofd tegen de muur. Ik denk dat er vier mannen nodig waren om hem van mij af te krijgen.” De vrouw was helemaal bebloed.

De politie kwam erbij, maar uit angst liet ze de zaak zo: Brückner werd niet aangehouden. De vrouw bleef toen nog even in de bar om weer bij haar positieven te komen. Een bevriend koppel bracht haar daarna naar huis. Vanaf de ingang van het appartementsgebouw ging ze alleen de trap op naar haar flat. Ze had al snel het gevoel dat er iemand in haar appartement was geweest. Zo was de wc-bril niet neergeklapt. Ze ging kijken in haar kasten en onder haar bed. “Ik kreeg de shock van mijn leven. Hij lag daar verstopt, op zijn rug en staarde naar mij. Ik bevroor. Ik wist niet wat hij van plan was.” Brückner was via een raam ingebroken in haar flat. Tot haar verbazing stond hij gewoon recht, deed of er niets aan de hand was, nam afscheid en was weg. “Ik bleef alleen achter en stond te trillen en te trillen. Volgens mij wachtte hij mij op om te zien of ik iemand mee naar huis zou nemen. Ik vraag mij tot op vandaag af wat er zou gebeurd zijn mocht ik dat inderdaad gedaan hebben.”

Ondanks die hele nare ervaring verzoende de Britse zich daarna toch weer met Christian Brückner. Tot grote ergernis en onbegrip van haar vrienden. Maar de vrouw geloofde Brückner die zei dat zijn woede-uitbarsting aan de drank te wijten was en dat hij niet meer zou drinken. “Maar het werd nooit meer zoals voorheen”, zegt ze. De relatie hield uiteindelijk ook geen stand. Half 2005 ontdekte ze vrouwenondergoed tussen zijn spullen. Toen ze hem ermee confronteerde, ontstak hij opnieuw in razernij. Hij bracht haar terug naar Lagos en voor de vrouw was dat meteen het einde van hun relatie.

Maar Brückner bleef haar daarna stalken. Het restaurant waar ze werkte, moest de politie erbij halen en hij kreeg een toegangsverbod. Hij wachtte haar dan buiten op, om haar te achtervolgen. Soms smeekte hij haar om terug te komen, soms bedreigde hij haar of haar familie. Elke avond moest iemand haar naar huis vergezellen. Tot het stalken uiteindelijk toch ophield.

Volgens de ex-vriendin van Brückner was hij mogelijk een gigolo, omdat hij er een aantal relaties met oudere vrouwen op nahield. Maar zij ging verder met haar leven. Ze was verbaasd dat ze vorig jaar tot driemaal toe bezoek kreeg van de Portugese politie in verband met de verkrachting van een Amerikaanse toeriste in Praia da Luz in 2005. De feiten dateerden van kort na het stuklopen van de relatie tussen de Britse vrouw en Brückner. Over de zaak van Maddie werd met geen woord gerept, ook al hadden de Britse en Duitse politiediensten toen al een vermoeden dat Brückner iets te maken had met de verdwijning van de kleuter. De speurders vroegen de ex van Christian Brückner wel helemaal uit over hem en over haar seksleven met de Duitser.

Pas vorige week, na de oproep van de politie, begon het bij de vrouw te dagen dat Brückner wel degelijk achter de verdwijning van Madeleine McCann zou kunnen zitten. “Ik was gechoqueerd en ontzet. Compleet in shock. Ik kon maar niet geloven dat ik met iemand samen was geweest die daartoe in staat zou zijn.” De vrouw kan er echt niet bij dat Brückner een pedofiel is. “Hij gaf totaal geen signalen dat hij op jonge kinderen of jonge meisjes zou vallen. Het is walgelijk. Het maakt mij niet alleen ziek, maar ook woedend.”

