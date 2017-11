Ex-leiders Amerikaanse inlichtingendiensten: "President Trump laat zich bespelen door Poetin" LB

18u31

Bron: CNN, Washington Post 0 AFP Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin ontmoetten elkaar gisteren in de marge van de APEC-top in Vietnam. Twee voormalige topfunctionarissen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben vandaag verklaard dat president Trump in de zaak rond de vermeende Russische inmenging bij de verkiezingen van vorig jaar "bespeeld" wordt door Russisch president Vladimir Poeting. De ex-topspionnen beschuldigen Trump er bovendien van vatbaar te zijn voor het gevlei van buitenlandse leiders.

"Door het probleem niet frontaal aan te pakken en Poetin niet duidelijk te kennen te geven dat we weten dat hij verantwoordelijk is voor die inmenging, geeft hij Poetin een troef in handen", zei voormalig CIA-directeur John Brennan in het CNN-programma 'State of the Union'. "Zo toont Trump aan Poetin dat Trump kan bespeeld worden door buitenlandse leiders die zijn ego strelen en op zijn onzekerheden mikken. Dat is zeer zorgwekkend voor onze nationale veiligheid". In hetzelfde programma zei voormalig directeur van de natioale veiligheidsdienst James R. Clapper dat hij de mening van Brennan deelt.

"Trump is vatbaar voor pracht en praal"

"Hij (Trump, red.) lijkt heel vatbaar voor rode lopers, erewachten en alle valkuilen van de pracht en praal die met het presidentschap gepaard gaan. Hij vindt die zaken aantrekkelijk en ik denk dat ze zijn onzekerheden bespelen".

Aan reporters die met hem meereizen op zijn trip door Azië verklaarde Trump dat Poetin hem gisteren tijdens een conferentie in Vietnam had verzekerd dat Rusland niet is tussengekomen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en dat hij meende dat Poetin oprecht was toen hij dat zei. Op een persconferentie vandaag in Hanoi leek Trump een poging te doen die eerdere bewering om te keren. "Wat ik zei, was dat ik geloofde dat Poetin gelooft dat hij oprecht is".

Ik snap niet waarom Trump daarover zo tweeslachtig doet. Poetin is vastberaden ons systeem te ondermijnen, onze democratie en ons hele politieke proces. Het is gevaarlijk voor ons land dat te verbloemen Voormalig CIA-directeur John Brennan

Ex-topspionnen Brennan en Clapper uiten felle kritiek op Trump omdat die nalaat luidop te zeggen dat Poetin achter de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen zat, een conclusie die alle inlichtingendiensten in de VS delen. "Ik snap niet waarom hij daarover zo tweeslachtig doet", zei Brennan. "Poetin is vastberaden ons systeem te ondermijnen, onze democratie en ons hele politieke proces. Het is gevaarlijk voor ons land dat te verbloemen".

Clapper trad Brennan bij: "Het is heel duidelijk dat de Russen zich met de verkiezingen hebben gemoeid, en het is me een raadsel waarom meneer Trump dat niet erkent en er Poetin niet mee confronteert".

Later in het programma verdedigde minister van Financiën Steven Mnuchin president Trump. Hij noemde de uitspraken van Brennan en Clapper "de belachelijkste beweringen ooit" en voegde er aan toe: "Niemand bespeelt president Trump".