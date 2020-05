Ex-leider extreemrechtse FPÖ maakt jaar na Ibizagate comeback met eigen partij in Oostenrijk AW

15 mei 2020

18u08

Bron: Belga 2 De extreemrechtse politicus Heinz-Christian Strache heeft in Oostenrijk een nieuwe partij opgericht, die zijn eigen naam draagt. ‘Team HC Strache, Allianz für Österreich’ blijkt zich onder meer te richten op kiezers die door de lockdown in moeilijkheden zijn gekomen.

Strache was vicekanselier en voorzitter van de extreemrechtse Vrijheidspartij (FPÖ) toen hij in mei vorig jaar in opspraak kwam door Ibizagate. Uit een video was namelijk gebleken dat hij bereid was zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordeed als een familielid van een Russische miljonair. De zaak leidde tot het einde van de regeringscoalitie tussen FPÖ en de christendemocratische ÖVP van kanselier Sebastian Kurz. Strache nam ook ontslag als partijvoorzitter en kondigde in oktober zijn afscheid van de politiek aan.

Maar stelde de 50-jarige Strache een nieuw politiek project voor. Met zijn lijst Team HC Strache hoopt hij in oktober burgemeester van Wenen te kunnen worden.



In een gepubliceerd document met de belangrijkste standpunten, wordt verduidelijkt dat de partij Oostenrijk wil beschermen tegen de "dreiging" die voortkomt uit "immigratie uit islamitische landen en vreemde culturen”.

Uithalen

Toch besteedde Strache het grootste deel van de persconferentie met uithalen naar de huidige Oostenrijkse regering. Hij stelde dat kanselier Kurz de ondernemers en werknemers tijdens de corona-epidemie in de steek heeft gelaten. "Binnenkort zal elk van ons wel iemand kennen die door de regering volledig aan zijn lot werd overgelaten en zijn inkomen heeft verloren", zo klonk het.



Hoewel de lockdown een correcte beslissing was, heeft de regering volgens Strache te lang gewacht om de economie weer op gang te trekken en om steunmaatregelen te nemen.