Ex-leider extreemrechtse FPÖ in Oostenrijk trekt zich terug uit politiek na verkiezingsnederlaag

01 oktober 2019

12u23

Bron: Belga 0 Buitenland De ex-partijleider van de extreemrechtse FPÖ in Oostenrijk, Heinz-Christian Strache, trekt zich terug uit het politieke leven om zijn kamp niet nog meer schade toe te brengen. Strache, die de partij veertien jaar leidde, moest in mei opstappen door een corruptieschandaal.

De beslissing komt er na de bittere nederlaag van de FPÖ bij de parlementsverkiezingen zondag. De FPÖ kon nog maar 16,2 procent van de kiezers bekoren, tegen bijna 10 procentpunt meer bij de verkiezingen in 2017. Christendemocraat Sebastian Kurz hees extreemrechts toen aan boord van zijn regering.

Strache, die geen mandaat meer had, deelde vandaag op een persconferentie mee dat hij zich volledig terugtrekt uit de politiek. Zijn lidmaatschap van de partij zet hij tijdelijk stop tot hij vrijgepleit zou worden.

De ex-partijleider zegt breuken en afscheuringen te willen vermijden in de partij, waar de discussie woedt over de toekomst van het boegbeeld van Europees extreemrechts. Strache zelf zegt dat hij niets fout heeft gedaan.

Verborgen camera

Heinz-Christian Strache werd met een verborgen camera gefilmd toen hij in 2017 overheidsopdrachten voorstelde aan een jonge vrouw die zich uitgaf voor de nicht van een Russische oligarch. In ruil zou hij steun krijgen voor zijn verkiezingscampagne. Hij moest daarom in mei opstappen als vicekanselier van Sebastian Kurz.

Strache sleurde de volledige regering mee in zijn val, zodat er zondag vervroegde verkiezingen kwamen. Het schandaal met publieke opdrachten was overigens niet het enige waarmee Strache in opspraak kwam. Jarenlang zou hij op kosten van de FPÖ op grote voet hebben geleefd, en zelfs persoonlijke uitgaven door de partij hebben laten betalen. Die nieuwe onthullingen, samen met het nieuws van een gerechtelijk onderzoek naar verduistering bij de FPÖ, stortten de partij enkele dagen voor de verkiezingen helemaal de dieperik in.