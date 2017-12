Ex-leden motorclub No Surrender klappen uit de biecht: "Schrikbewind" Uitbouw drugssmokkelroute in volle gang mvdb

17u14

Bron: De Telegraaf - Eigen berichtgeving 0 ANP Volgens drie ex-leden van de onder vuur liggende Nederlandse motorclub No Surrender heerst er een waar schrikbewind bij de motorclub en is afpersing en mishandeling schering en inslag. Ook is No Surrender bezig met het opzetten van een grote drugssmokkelroute. Dat zeggen de drie verstoten ex-leden anoniem in De Telegraaf.

De in 2013 opgerichte club is ook in ons land actief, wat in maart nog leidde tot een grote politie-inval in hun lokaal in het Kempense grensdorp Poppel (Ravels).

De Nederlandse justitie probeert No Surrender al een lange tijd aan te pakken en ziet de motorclub als een dekmantel voor criminele activiteiten. Volgens voorman Henk Kuipers zijn het allemaal "verzinsels van justitie en journalisten". Al een jaar lang arresteert de politie vrijwel wekelijks leden wegens uiteenlopende strafbare feiten als afpersing, mishandeling, drugshandel, gijzeling en wapenbezit.

Tatoeages verwijderen

Meerdere (ex-)leden werden veroordeeld, onder andere vanwege moord en doodslag of kwamen zelf om het leven door geweld. Volgens justitie worden geroyeerde leden een voor een afgeperst. Ze moeten hun motor of andere bezittingen inleveren, tatoeages verwijderen en krijgen boetes opgelegd. Bij niet betalen richt de aandacht van de club zich op vrienden en familie, die zonder mededogen medeverantwoordelijk worden gesteld voor de 'schuld' aan No Surrender.

De drie ex-leden hebben het in De Telegraaf vooral over het grote drugsnetwerk en uitbreidingen daarvan. Het stelselmatig uitbreiden van de club in landen als Turkije, Marokko en Suriname heeft volgens de ex-leden, maar een doel: steunpunten vergaren ten behoeve van drugssmokkel.

Klaas Otto, de oprichter van de club, maar inmiddels (officieus) teruggetreden, kreeg op 20 maart 2015 een kogel in de hals bij een schietpartij in Poppel. De Nederlandse autohandelaar die op hem vuurde verklaarde door Otto te zijn afgeperst. De rechter veroordeelde J.M. in februari tot 8 Jaar cel wegens moordpoging. J.M. ging tegen de uitspraak in beroep. Otto staat momenteel zelf terecht wegens afpersing.