Ex-kindster Corey Feldman belooft pedofilienetwerk in Hollywood bloot te leggen: "Ik zal namen noemen" LB

09u05

Bron: The Washington Post 0 rv Corey Feldman stelt "voor de vuist weg zes namen" te kunnen noemen "waarvan er één vandaag nog heel machtig is". Acteur Corey Feldman (46), kindster in de jaren 80, heeft een campagne gelanceerd om een pedofilienetwerk in Hollywood bloot te leggen. Feldman wil via crowdfunding een film maken over zijn ervaringen en zegt bereid te zijn namen te noemen. Dat kondigt hij aan in een emotionele video op Twitter.

Jaren voordat een rist vrouwen Hollywoodproducent Harvey Weinstein aankloeg wegens aanrandingen, luidde Feldman al de alarmklok over seksueel misbruik binnen de filmindustrie. In zijn memoires uit 2013 omschreef hij hoe hij en zijn vriend en collega Corey Haim, de grootste kindsterren van de jaren 80, seksueel werden misbruikt door mannen in de filmwereld. Volgens Feldman werd Haim verkracht toen hij elf jaar was.

Geld voor advocaten en beveiliging

De namen van de daders gaf Feldman echter nooit prijs. Maar sinds de onthullingen omtrent Weinstein is de acteur-muzikant onder druk komen te staan om man en paard te noemen. Dat wil hij ook doen in een film over zijn ervaringen en hij belooft dat die "de meest waarachtige voorstelling van kindermisbruik ooit" wordt. Hij wil de film zelf regisseren, produceren en verdelen "met jouw schenkingen". Hij zette daartoe een Indiegogo-campagne op waarmee hij 10 miljoen dollar wil inzamelen. Dat geld moet dienen niet alleen dienen om de film te maken, maar ook voor een team advocaten en de beveiliging van zichzelf en zijn gezin.

Photo News Feldman en zijn vrouw Courtney Anne Mitchell.

"Ik kan voor de vuist weg zes namen noemen", belooft Feldman, "en één ervan is vandaag nog heel machtig". Hij zegt voorts dat hij een verband kan aantonen tussen pedofilie en één van de grote filmstudio's. Met de film wil Feldman naar eigen zeggen het pedofilienetwerk oprollen en tegelijk de filmindustrie veiliger maken voor kindacteurs. (lees verder onder de foto)

IN CASE U MISSED IT, THE WAR HAS BEGUN, IF U FOLLOW ME, HELP ME: https://t.co/wU3kV0uddi Corey Feldman(@ Corey_Feldman) link

© 20th Century Fox Corey Haim en Corey Feldman waren de bestbetaalde kindsterren van de jaren 80.

Bijna gedood door vrachtwagens

Feldman maakt zich zorgen om zijn veiligheid. De tourbus van zijn band werd zaterdag door de politie aan de kant gezet wegens een snelheidsovertreding en aan boord van de bus vond de politie marihuana. Feldman vindt de timing "ironisch" gezien het incident er kwam kort nadat hij op sociale media had aangekondigd dat hij zijn licht zou laten schijnen op "de roofdieren van Hollywood". Sindsdien werd hij naar eigen zeggen tot twee keer toe bijna gedood door vrachtwagens op een zebrapad en stapten enkele bandleden op omdat ze voor hun veiligheid vreesden. "Maar gerechtigheid zal zegevieren, want dit gaat over goed en kwaad", aldus nog Feldman.

Feldman speelde in films als 'The Fox and the Hound', 'Gremlins' en 'The Lost Boys'. Hij is ook zanger van de rockband Truth Movement. Corey Haim overleed in 2010, vermoedelijk na een overdosis.