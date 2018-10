Ex-kankerpatiënt wordt verzocht zijn gezicht te bedekken in restaurant LVA

13 oktober 2018

05u02

Bron: ABC News 4 0 De 65-jarige Kirby Evans uit Walterboro in de Amerikaanse staat South Carolina werd in een eetplaats verzocht zijn gezicht te bedekken voor de andere klanten. Door een bepaalde vorm van huidkanker is Evans zijn linkeroog en zijn neus verloren.

Kirby Evans is enorm gekwetst door wat hem afgelopen dinsdag overkwam in een eetplaats aan het tankstation Forks Pit Stop in South Carolina. Evans had een donut en een koffie gekocht en zette zich even neer aan een tafeltje. Voor hij het wist kwam de manager naar hem toe. Ze nam hem mee naar haar kantoor en zei dat hij ofwel de zaak moest verlaten ofwel zijn gezicht moest bedekken. Hij schrikte namelijk andere klanten af.

"Hoe kan ik eten of drinken met mijn gezicht bedekt?", vroeg Evans.

Zeven jaar geleden werden zijn neus en linkeroog chirurgisch verwijderd. Hij leed aan basocellulair carcinoom, een vorm van huidkanker. Hij heeft het geld niet om een reconstructie met plastische chirurgie te betalen en kan zijn oog niet bedekken met een pleister omdat de huid op zijn gezicht zo gevoelig is.

Evans zegt eraan gewoon te zijn dat mensen hem aanstaren maar dat dit voorval hem bijzonder zwaar had getroffen. Hij kwam daarna bij zijn dochter Brandy Evans in tranen aan. Brandy plaatste zijn verhaal op Facebook en kreeg heel veel steun en zelfs aanbiedingen van chirurgen. Ze richtte daarop een GoFundMe-pagina op en zamelde ondertussen al een flinke som geld in.