Ex-jihadbruid Shamima Begum (19) mag nooit meer terug naar Groot-Brittannië Redactie

29 september 2019

13u55

Bron: AD.nl 0 De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft beklemtoond dat de uit Londen afkomstige jihadbruid Shamima Begum (19) nooit meer naar Groot-Brittannië terug mag keren. Begum ging als 15-jarige in 2015 met twee schoolvriendinnen naar Syrië en sloot zich aan bij terreurorganisatie Islamitische Staat. Ze werd daar binnen tien dagen uitgehuwelijkt en de vrouw van de Nederlandse IS-strijder Yago Riedijk (26).

Begum is nog steeds in Syrië en zou hebben geprobeerd terug te keren naar Groot-Brittannië om in therapie te gaan. Patel zegt tegen de Britse krant The Sun dat dit onmogelijk is. “We kunnen geen mensen binnenlaten die ons kwaad willen doen, inclusief die vrouw”, aldus Patel.

Begum zit in een opvangkamp in Noord-Syrië. Haar man, Yago Riedijk, zit in een Koerdisch gebied in Syrië gevangen. Hij is in Nederland al bij verstek tot zes jaar cel veroordeeld, omdat hij zich had aangesloten bij een terroristische organisatie. In maart zei hij in een interview afstand te nemen van IS en met zijn vrouw terug te willen naar Nederland. Hij wil Syrië niet verlaten zonder zijn vrouw. “Ik wil terug naar Nederland. Dat is mijn droom, dat ik gewoon mijn kind kan opvoeden in Nederland. Maar mijn vrouw en kind achterlaten in Syrië, dat wil ik niet’’, zei de Arnhemmer destijds.

In februari werd Begum al haar Britse paspoort ontnomen, nadat de overheid zei dat ze in Bangladesh een paspoort zou kunnen krijgen. Onze noorderburen willen alleen meewerken aan de terugkeer van Riedijk als hij zich bij een Nederlands consulaat in Turkije of Irak meldt. Het meereizen van zijn vrouw is, wat Nederland betreft, uitgesloten.

Begum was hoogzwanger toen het stel zich overgaf aan de Koerden. Ze beviel in het detentiekamp van een zoon, die later om het leven kwam. Het is het derde kind van het stel dat door honger of ziekte zou zijn omgekomen.