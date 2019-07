Ex-jeugdrechter zelf veroordeeld en weggesleurd uit rechtbank jv

23 juli 2019

Bron: NBC 0 Chaos in een rechtbank gisteren in het Amerikaanse Cincinnati. Een voormalige jeugdrechter, Tracie Hunter (52), werd er veroordeeld tot zes maanden cel voor corruptie, waarna er tumult uitbrak bij haar aanwezige achterban. Een roerloze Hunter werd letterlijk weggesleept uit de rechtbank.

Tracie Hunter, een Democrate uit Ohio, werd in 2010 als eerste Afro-Amerikaanse aangesteld als rechter aan de jeugdrechtbank in Hamilton County. In 2014 werd ze veroordeeld wegens “belangenvermenging bij een overheidsopdracht”. Een jaar eerder zou haar broer, jeugdwerker Stephen Hunter, een jonge crimineel geslagen hebben. Hij zou voor die feiten worden ontslagen.

In de hoop dat Stephen Hunter zijn job bij de overheid toch zou kunnen behouden, zou zijn zus hem toen vertrouwelijke informatie over de jeugddelinquent doorgespeeld hebben. Tracie Hunter kreeg daarvoor al in december 2014 zes maanden cel, maar die straf werd door beroepsprocedures telkens weer uitgesteld.

Tot gisteren rechter Patrick Dinkelacker de gevangenisstraf bevestigde en beval dat die onmiddellijk zou ingaan. De rechter zei dat hij 45 brieven op zijn thuisadres had gekregen van aanhangers van Tracie Hunter om haar vrij te laten. De rechter beschouwde ze als pogingen tot “intimidatie”.

De achterban van Hunter liet zich ook in de rechtszaal niet onbetuigd toen de rechter zijn vonnis voorlas en de agenten opdroeg de veroordeelde ex-jeugdrechter weg te leiden. Onder luid protest liet de bewegingloze Hunter zich hardhandig wegslepen door een agente. Een vrouw in T-shirt met het opschrift ‘gerechtigheid voor rechter Tracie M. Hunter’ werd in de boeien geslagen. Hunters aanhangers bleven ook buiten de rechtbank nog uren verder protesteren.

Hunter heeft zelf altijd haar onschuld staande gehouden. Ze noemde de beschuldigingen tegen haar “onwettig” en beweerde dat haar veroordeling politieke motieven had.