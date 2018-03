Ex-dominee (79) die spaargeld en huis verloor nadat kersverse echtgenoot (24) hem dumpte is weer verliefd. Op een student van 22 KVDS

01 maart 2018

20u23

De gepensioneerde Britse dominee (79) die eind vorig jaar de kranten haalde nadat hij have en goed was kwijtgeraakt aan zijn kersverse man (24), is zijn geloof in de liefde duidelijk niet kwijt. Philip Clements maakte bekend dat zijn hart weer sneller slaat. Voor een biologiestudent (22) uit Roemenië, deze keer.

Clements trouwde met het Roemeense model Florin Marin (24) in april vorig jaar, nadat hij de kok online had leren kennen in 2015. Daarmee ging hij in tegen de leer van de Anglicaanse Kerk, die het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht verbiedt voor geestelijken.

Sprookje

Lang duurde het sprookje niet, want enkele maanden later gingen de twee alweer uit elkaar. Dat was kort nadat de ex-dominee de jongeman een appartement op zijn naam had kocht in het Roemeense Boekarest, “zodat hij zekerheid zou hebben” mocht hij plots sterven. Daarvoor verkocht hij zijn eigen huis van 240.000 euro in Sandwich, Engeland.

Florin Marin leerde echter iemand nieuw kennen, zo beweerde hij. De jongeman had daar ook alle gelegenheid toe, want hij ging voortdurend uit feesten. Zonder zijn nieuwe echtgenoot. Want fuiven vond hij niet “voor oude mensen”.

Spijt

Berooid en vol spijt keerde de ex-dominee terug naar zijn thuisland en hij ging logeren bij een vriend die medelijden met hem had. Hij startte de scheidingsprocedure op en was naar eigen zeggen op de rand van een inzinking, toen hij plots iemand nieuw leerde kennen. Iemand die nog jonger was dan zijn vorige partner: een 22-jarige biologiestudent uit Roemenië. (lees hieronder verder)

Ook hem leerde Clements online kennen. De jongen zou zelf contact met hem opgenomen hebben om zijn medeleven te betuigen na zijn relatiebreuk. “Hij had iets dat ik leuk vond. We zijn berichtjes beginnen te sturen en van het een kwam het andere”, klinkt het.

Intussen ging de oud-dominee de jongen ook opzoeken in Iasi, in het noorden van Roemenië. Het zou de bedoeling zijn dat de student nu eerst zijn diploma haalt en in de zomer naar Groot-Brittannië verhuist. “Leeftijd is van geen belang voor mij”, aldus Clements. “Hij kan wat van mij opsteken over het leven en ik kan dankzij hem jong blijven. Ik ben optimistisch dat er nog een toekomst is na die vreselijke situatie met Florin”, zegt hij over de jongen, waarvan hij de naam niet wil noemen.

Rijke zakenman

En hoe het afliep met Marin? Die heeft naar eigen zeggen nu een relatie met de rijke zakenman Jesus de Vega (48). “Hij heeft meer geld dan Philip”, vertelde hij openlijk aan een Roemeens krant. “En Jesus weet dat ik van geld hou.”