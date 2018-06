Ex-diplomaat van Vaticaan bekent bezit van kinderporno kv

22 juni 2018

23u22

Bron: Reuters 3 Een katholieke priester die in het verleden werkzaam was als diplomaat bij de ambassade van het Vaticaan in Washington, heeft vrijdag bij de aanvang van zijn proces bekend dat hij in het bezit was van kinderporno tijdens zijn verblijf in de VS.

Carlo Alberto Capella, die in april in het Vaticaan werd gearresteerd, vertelde de rechter vandaag dat hij een "ziekelijk" verlangen had ontwikkeld nadat hij in 2016 arriveerde in de Verenigde Staten om er zijn diplomatieke rol te vervullen. "Het maakte voordien nooit deel uit van mijn priesterlijk leven", aldus Capella, die beweerde dat hij zich ongelukkig voelde op de ambassade in Washington.

In augustus 2017 informeerde het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken de Heilige Stoel dat een lid van het diplomatieke korps in Washington mogelijk in het bezit was van kinderporno. Enkele weken later vroegen de VS de opheffing van Capella's diplomatieke immuniteit, zodat hij in het land vervolgd kon worden, maar het Vaticaan weigerde.

Nadat Capella werd teruggeroepen naar Rome, vaardigde de politie van Windsor, Canada een arrestatiebevel voor de man uit omdat hij verdacht werd van het bezit en de distributie van kinderporno via het internet toen hij een kerk in Canada bezocht.

In april werd Capella door de politie van het Vaticaan opgepakt. Hij verblijft sindsdien in de cel. De wet van het Vaticaan stelt dat mensen die veroordeeld worden voor het bezit van kinderporno een maximumstraf van twaalf jaar cel kunnen krijgen.

Het proces gaat zaterdag verder.