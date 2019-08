Ex-communicatiedirecteur van Trump stelt team van ex-kabinetsleden samen om hem in 2020 te verslaan kv

20 augustus 2019

00u57

Bron: CNN, The Hill 0 Anthony Scaramucci, die in juli 2017 kort de communicatiedirecteur was van president Donald Trump, wil nu een coalitie op de been brengen van voormalige kabinetsleden. Die moeten samen een Republikeinse kandidaat steunen die Trump bij de verkiezingen in 2020 kan verslaan.

“Ik ben bezig met de samenstelling van een team van mensen die er precies hetzelfde gevoel bij hebben als ik. Dit is geen ‘Nooit Trump’-situatie. Dit is geen retorisch gekrijs. Dit is: OK, deze kerel is onstabiel. Iedereen in het Witte Huis weet het, iedereen daarbuiten weet het. Laat ons kijken of we een leefbaar alternatief kunnen vinden", zei Scaramucci maandag op CNN. “Bovendien moet ik enkele voormalige kabinetsleden verenigen die zich erover zullen uitspreken. Ze weten dat het een crisis is”, voegde hij eraan toe.

Namen?

De voormalige communicatiedirecteur van Trump lichtte niet toe welke ex-kabinetsleden zich bij zijn coalitie zouden aansluiten, maar beloofde dat hij “tegen het midden of einde van de herfst” op de proppen komt met een “schat” aan mensen die zich tegen Trump willen uitspreken.





Scaramucci verduidelijkte ook nog niet welke mogelijke nieuwe presidentskandidaten hij met zijn coalitie naar voor wil schuiven. “Ik denk niet dat dit fair is tegenover die mensen”, stelde hij.

Ommezwaai

Anthony Scaramucci was de voorbije jaren een fervent voorstander van president Trump, maar de voorbije weken werd hij steeds kritischer over diens acties en uitspraken. Vorige week kondigde hij aan dat hij een andere Republikeinse kandidaat wil zien voor de verkiezingen van 2020.

In juli 2017 werd hij na amper tien dagen als communicatiedirecteur van Trump aan de deur gezet, nadat een journalist van The New Yorker onthulde dat Scaramucci hem had bedreigd om mee te delen wie zijn bronnen binnen het Witte Huis waren. Tijdens dat telefoongesprek noemde hij Reince Priebus, toen stafchef in het Witte Huis, ook een “paranoïde schizofreen” en maakte hij nog een vuile opmerking over zijn voorganger Steve Bannon.

Trump tweet

Trump reageerde ondertussen al op de uitspraken van Scaramucci, die hij op Twitter een “gek” noemt, die hij “amper kende”. “Hij was een mentaal wrak. We wilden hem niet in de buurt hebben. Nu schildert Fake News hem af als mijn maatje”, schreef hij. Volgens de Amerikaanse president is er een “grote cohesie” binnen de Republikeinse Partij.

Voorlopig is er al één Republikein die in de voorverkiezingen de strijd wil aanbinden met Trump: de voormalige gouverneur van Massachusetts Bill Weld. In 2016 was Weld nog kandidaat vice-president voor de Libertijnse Partij.

Mark Sanford, een voormalige Republikeinse volksvertegenwoordiger uit South Carolina, overweegt ook om in de race te stappen.