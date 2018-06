Ex-collega's van overleden agent verrassen diens dochter Gloria (18) tijdens proclamatie: "We beschouwen hen als familie" TTR

Bron: Fox News, KSAT 0 Het voltallige politiekorps van the Bexar County Sheriff’s Office in de Amerikaanse staat Texas heeft vorige week de proclamatie bijgewoond van de 18-jarige Gloria Garza. Een grote verrassing voor de Amerikaanse studente wier vader, Jesse Garza, overleed tijdens een auto-ongeluk. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me nu voel", vertelt Garza aan Amerikaanse media.

De tiener studeerde vrijdag af aan de Southwest High School in San Antonio. Op het moment dat Garza arriveerde werd ze opgewacht door de ex-collega’s van haar overleden vader. Samen met sheriff Javier Salazar wandelde ze samen met hem de schoolpoort binnen.

Garza was amper drie jaar oud toen haar vader in december 2003 overleed nadat een wagen op hem was ingereden. Een levendige herinnering aan haar vader heeft het meisje niet. “Mijn moeder vertelt me vaak verhalen over hem. Dan kijk ik naar foto’s waarop ik als kind met hem sta. Volgens mijn familie praat en wandel net zoals mijn vader. Hoe dan ook, ik weet dat hij trots zou zijn op wie ik vandaag ben.”

Familie

De 18-jarige Amerikaanse merkte dat haar moeder zich een week voor de proclamatie nogal vreemd gedroeg. Het meisje vroeg herhaaldelijk wat er aan de hand was, maar haar moeder hield de lippen stijf op elkaar. Toen Garza op de proclamatie arriveerde, was ze sprakeloos. De ex-collega’s van haar overleden vader wachtten haar op aan de schoolpoort. Bovendien brachten ze een cadeau mee voor de afstuderende Garza: een paard, genoemd naar haar vader Jesse, en de badge die haar vader droeg tijdens zijn dienstjaren.

“Jesse behoorde tot onze familie. We dragen allemaal hetzelfde uniform en dezelfde badge. We doen wat we moeten doen”, vertelt sheriff Salazar aan Amerikaanse media. “We weten dat Jesse dit voor zijn dochter zou doen, maar hij is jammer genoeg niet meer bij ons. Hij heeft 1.500 collega’s die die taak voor hem willen vervullen.”

“Het is écht hartverwarmend. Dit zal ik voor altijd herinneren. Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me nu voel. Bedankt aan iedereen”, besluit Garza, die volgend jaar aan de Stephan F. Austin University een studie biologie start.