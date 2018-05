Ex-collega's van overleden agent juichen diens zoon toe op proclamatie bvb

27 mei 2018

13u59

Bron: Fox News, Daily Mail 2 Politieagenten van het politiebureau van Boynton Beach in Florida hebben vorige week de proclamatie bijgewoond van Kaleb Crowder, die afstudeerde aan de lagere school. De vader van Kaleb, Joe Crowder, was een ex-collega van de agenten. Joe stierf in 2016 aan een hartaanval.

De jongen studeerde vrijdag af aan de Northboro Elementary School in West Palm Beach, een plaats in het Amerikaanse Florida. Op het moment dat Kaleb het podium besteeg, juichten 9 ex-collega’s van zijn vader hem vanuit het publiek luid toe.

Hartaanval tijdens het joggen

Joe Crowder was nog maar 44 jaar oud toen hij in december 2016 onverwacht overleed aan een hartaanval tijdens het joggen. Hij werkte bijna 15 jaar bij de politie van Boynton Beach waar hij politiehonden opleidde. Hij combineerde die job met de functie van stafonderofficieer in het Amerikaanse leger.

"We voelden ons allemaal een trotse ouder"

"Proficiat Kaleb! Wij zijn zo trots op jou en we weten dat je vader dat ook is. We houden van je", zo schreef de politie op Facebook. (lees verder onder de video)

"Voor ons betekende het heel veel om daar te zijn. Wij voelden ons allemaal een trotse ouder", aldus Stephanie Slater, woordvoerster van het politiebureau. Ook zij was aanwezig op de uitreiking van Kalebs diploma, zo berichtte de Palm Beach Post. "Wij zijn zo fier op Kaleb, hij is zo een leuke jongen. We weten ook dat Joe vanmorgen met een brede glimlach naar Kaleb aan het kijken was."

"Veel geknuffeld en gelachen"

"Wanneer hij de rode loper op wandelde, zag Kaleb ons. Vanaf dat moment zagen we zijn ogen blinken", aldus Slater. Kaleb was niet op de hoogte van de komst van de agenten. "Hij zat twee rijen voor ons en bleef de hele tijd achterom kijken. Er is veel gelachen en er zijn veel knuffels uitgedeeld."

"In elk van ons was Joe aanwezig", besluit de woordvoerster van de politie.