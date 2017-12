Ex-CEO Frans-Zwitsers betonbedrijf in verdenking gesteld van financiering jihadistische groepen LVA

00u07

Bron: Belga 0 EPA De ex-CEO van de groep LafargeHolcim, Eric Olsen, is in Frankrijk in verdenking gesteld voor "financiering van een terroristische onderneming". Dat berichten verschillende persagentschappen en media gisteravond.

De cementgroep was de voorbije jaren actief in Syrië. FranceInfo zegt dat hij ook in verdenking is gesteld voor het "in gevaar brengen van andermans leven".

Eric Olsen was CEO van LafargeHolcim van 2015 tot juli 2017. Toen de feiten plaatsvonden die in Frankrijk onderzocht worden, was hij directeur human resources en adjunct-directeur-generaal van Lafarge, dat destijds nog niet met Holcim gefusioneerd was. De cementgroep wordt ervan verdacht dat het jihadistische groepen in Syrië financierde om ervoor te zorgen dat het er tussen 2013 en 2014 actief kon blijven.

De ex-CEO is vrij onder voorwaarden, zegt FranceInfo, op basis van een gerechtelijke bron.