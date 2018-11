Ex-campagneleider Trump ontkent geheime ontmoetingen met Julian Assange IB

28 november 2018

01u20

Bron: Belga, The Guardian 0 Paul Manafort, de voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft ontkend dat hij Wikileaks-oprichter Julian Assange zou ontmoet hebben. "Dat verhaal is compleet vals en bewust lasterlijk", staat in een verklaring die door zijn advocaat Jason Maloni werd verspreid.

De advocaat gaat onderzoeken of er gerechtelijke stappen kunnen ondernomen worden tegen de Britse krant 'The Guardian', die het verhaal dinsdag verspreidde. Ook Wikileaks ontkende al met klem dat de twee elkaar ontmoet zouden hebben.

Gehackte e-mails

Volgens The Guardian zou Manafort Assange verscheidene keren in het geheim hebben ontmoet in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Dat zou gebeurd zijn in 2013, 2015 en in de lente van 2016, enkele maanden voor Trump werd verkozen. De krant geeft geen reden voor de ontmoetingen, maar Wikileaks publiceerde tijdens de verkiezingscampagne wel gehackte e-mails van de Democraten, die Hillary Clinton in een slecht daglicht plaatsten.

De advocaat van Manafort betreurt dat de krant het verhaal toch heeft gepubliceerd, ondanks formele ontkenningen. Volgens hem heeft Manafort Assange nooit ontmoet, "noch iemand anders die gelinkt wordt aan hem of aan Wikileaks.”