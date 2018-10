Ex-campagnechef Trump krijgt vonnis wegens bankfraude in februari te horen TTR

19 oktober 2018

22u37

Bron: ANP 0 De Amerikaanse rechter T. S. Ellis heeft bepaald dat Paul Manafort zijn vonnis wegens bankfraude en belastingontduiking op 8 februari te horen krijgt. Het Openbaar Ministerie heeft ermee ingestemd de aanklachten tegen de voormalig adviseur van Donald Trump waarover een jury het eerder dit jaar niet eens kon worden, te laten vallen.

Manafort sloot vorige maand een deal met justitie. Hij bekende schuld in een paar tenlasteleggingen en beloofde mee te werken met het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller doet naar mogelijke Russische bemoeienis met de presidentsverkiezing van 2016.



Het OM wilde wachten met de behandeling van de resterende aantijgingen totdat Mueller klaar was met het verhoren van Manafort. Ellis wees uitstel echter af om door te kunnen met de zaak. Hij besloot de ten laste gelegde feiten waarop de juryleden vastliepen te schrappen, maar onder voorbehoud.



Dat betekent dat de officier van justitie ze op een later tijdstip alsnog aan de orde kan stellen. Manafort (69) kwam vandaag in een rolstoel naar de rechtbank. Volgens zijn advocaat heeft hij ernstige gezondheidsproblemen. Deskundigen zeggen dat hij voor de bewezen vergrijpen tien jaar cel kan krijgen.