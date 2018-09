Ex-campagnechef Trump gaat schuldig pleiten aan samenzwering tegen VS TTR

14 september 2018

16u33

Bron: ANP 0 Paul Manafort, de voormalige campagnedirecteur van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft een schikking getroffen met speciaal aanklager Robert Mueller. Dat melden verschillende Amerikaanse media op gezag van gerechtelijke documenten. Hij zou dinsdag bij het begin van zijn proces in Washington D.C. schuldig pleiten, zo klinkt het.

Volgens een woordvoerder van het kantoor van Mueller, heeft de speciale aanklager de strafrechtelijke aanklacht tegen Manafort omgevormd tot een schikking ("plea agreement").



Zo zou Manafort schuldig pleiten aan één klacht rond samenzwering tegen de VS, en één klacht rond samenzwering om de rechtsgang te belemmeren, door te knoeien met getuigenissen, zo blijkt nog uit het document.

Vijf andere klachten tegen hem, zoals het witwassen van geld, belastingsfraude, het niet aangeven van buitenlandse bankrekeningen, het schenden van de federale lobbywetgeving en het liegen tegen het ministerie van Justitie, zouden vervallen.



Volgens de Amerikaanse televisiezender ABC News riskeerde Manafort enkel voor het witwassen van geld al tot 20 jaar cel, terwijl de twee klachten waaraan hij schuldig zal pleiten, hem telkens vijf jaar cel kunnen opleveren.

De vervolging van de lobbyist komt voort uit het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Die doet onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Het is onduidelijk of Manafort ook heeft toegezegd te zullen meewerken aan dat onderzoek.

Zijn deal met de aanklagers moet overigens nog wel worden goedgekeurd door de rechter, bericht de 'Washington Post'.