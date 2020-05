Ex-butler Witte Huis die onder 11 presidenten diende overleden aan Covid-19 Joeri Vlemings

22 mei 2020

08u48

Bron: NBC News 4 Wilson Jerman is overleden aan het nieuwe coronavirus. Hij werd 91. Jerman kwam in dienst in het Witte Huis onder president Dwight Eisenhower en ging met pensioen toen de Obama’s de ambtswoning in Washington D.C. betrokken. Voormalige Amerikaanse first families betuigden al eer aan ex-butler Wilson Jerman.

Elf presidenten diende Wilson Jerman, die in 1929 geboren werd in North Carolina. Hij begon in 1957 als poetshulp onder Dwight Eisenhower (1953-1961) en vertrok weer uit het Witte Huis als liftman onder Barack Obama (2009-2017). Jerman werd Witte Huis-butler onder John Kennedy, op voorspraak van Jackie, de vrouw van de toenmalige president.

“Met zijn vriendelijkheid en goede zorgen hielp Wilson Jerman mee om van het Witte Huis decennialang een thuis te maken voor eerste families, waaronder de onze”, zei Michelle Obama. Ze werd bijgetreden door de voormalige first lady Hillary Clinton en door George W. Bush en zijn echtgenote Laura. “Hij was de eerste persoon die we ‘s morgens zagen als we de residentie verlieten en de laatste persoon die we ‘s avonds zagen, als we terugkwamen”, herinneren de Bushes zich.

Jerman had vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen.

