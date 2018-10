Ex-burgemeester New York Michael Bloomberg wordt Democraat TTR

10 oktober 2018

13u58

Bron: Belga 0 Michael Bloomberg, de mediamagnaat en gewezen burgemeester van de Amerikaanse miljoenenstad New York, heeft zijn registratie gewijzigd naar Democraat. Dat heeft hij vandaag zelf bekendgemaakt. Zo voedt hij de speculaties dat hij in 2020 een gooi zal doen naar het presidentschap.

"Vandaag heb ik mij geherregistreerd als Democraat, ik was een lid voor het grootste deel van mijn leven, want we hebben Democraten nodig om de 'checks and balances' te leveren die ons land zo erg nodig heeft", aldus de 76-jarige Bloomberg.



Bloomberg had eerder al overwogen zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij is de stichter van het gelijknamige media- en financieeldatabedrijf.

Strijdpunten

Een van zijn persoonlijke strijdpunten is een controle op wapens, een onderwerp in de Verenigde Staten dat de geesten verdeelt. In tegenstelling tot de huidige president Donald Trump is Bloomberg ook heel uitgesproken over de noodzaak voor de VS om de leiding te nemen in het aanpakken van de klimaatverandering. Ook roept hij op tot een meer verwelkomend immigratiebeleid.



Bloomberg was burgemeester van New York van 2002 tot 2013. Hij werd verkozen als een Republikein, voor hij zich in 2007 als onafhankelijke registreerde. Hij overwoog een kandidatuur voor het presidentschap in 2016, maar sprak uiteindelijk zijn steun uit voor Hillary Clinton.

Why I'm re-registering as a Democrat https://t.co/2aGDJM95HN pic.twitter.com/mXV9g9gqh5 Mike Bloomberg(@ MikeBloomberg) link