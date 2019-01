Ex-bokser die agenten neersloeg tijdens protest ‘gele hesjes’ voorgeleid in snelrechtprocedure AW

09 januari 2019

14u22

Bron: Belga 0 De Franse ex-bokser Christophe Dettinger (37) die ervan verdacht wordt vorige zaterdag in Parijs twee politiemensen arbeidsongeschikt te hebben geslagen wordt vandaag voorgeleid bij het parket. De feiten vonden plaats tijdens het protest van de ‘gele hesjes' afgelopen weekend.

Dettinger was de Franse bokskampioen in de categorie cruisergewichten in 2007 en 2008. Hij moet terechtstaan voor de beschuldiging van vrijwillige slagen en verwondingen ten aanzien van vertegenwoordigers van het openbaar gezag.



Hij meldde zich maandagochtend zelf bij de politie die naar hem op zoek was. Dat gebeurde nadat de beelden waarop de bokser politiemensen aanviel, viraal gingen op het internet. In een videoboodschap die hij zondag opnam en maandag op YouTube postte gaf de bokser toe dat hij "slecht gereageerd" had, maar hij stelde dat hij zich "verdedigde" tegen het politiegeweld.

Een van de gendarmes is vijftien dagen arbeidsongeschikt verklaard. De agent diende zondag een klacht in tegen de bokser. In een andere video valt de bokser een andere agent aan. Die was ook twee dagen arbeidsongeschikt en diende eveneens een klacht in tegen Dettinger.

117.000 euro

Dinsdag werd geld ingezameld om de voormalige bokser te steunen. Daarbij werd op korte tijd 117.000 euro ingezameld. Maar de collecte werd afgesloten door het onlineplatform Leetchi nadat er kritiek kwam van de overheid en van politievakbonden. Daarop werd een collecte georganiseerd voor de politiemensen en die haalde tegen vandaag 176.000 euro op.