Ex-boezemvriendin Melania Trump schrijft “explosief” boek over first lady: “Ik werd onder de bus gegooid”

Bron: Vanity Fair, Intelligencer, The Guardian 4 Hell hath no fury like a woman scorned (er is niets ergers dan een afgewezen vrouw), zegt het spreekwoord en dat lijkt helemaal van toepassing op Stephanie Winston Wolkoff. Bijna vijftien jaar lang was ze een boezemvriendin van Melania Trump en toen die laatste first lady werd, kreeg ze als een van de eersten een prominente rol als adviseur. Tot ze in februari 2018 koudweg aan de deur werd gezet na een discussie over een rekening van 21 miljoen euro. In haar memoires belooft Winston Wolkoff nu een “explosief” beeld te schetsen van haar vriendschap met Trump.

Melania en Stephanie Winston Wolkoff gaan een heel eind terug. Ze leerden elkaar kennen in het jaar dat de Trumps in het huwelijksbootje stapten. De huidige first lady van de Verenigde Staten was tien jaar geleden ook te gast op het feestje voor de veertigste verjaardag van Winston Wolkoff en de twee gingen regelmatig samen op stap.



(Lees verder onder de video: Biografie werpt ander licht op Melania Trump)



Socialite

Toen Donald Trump in 2016 de verkiezingen won, was Winston Wolkoff een van de eersten die Melania aanwierf als adviseur. De socialite had al gewerkt als PR-manager voor het modemagazine Vogue en was producer van het bekende Met Gala in New York, een fundraiser voor het Metropolitan Museum of Art, waar elk jaar massa’s sterren op af komen.





Winston Wolkoff hielp Melania met de transitie van New York naar het Witte Huis in Washington DC en stelde mee haar politieke agenda op. Ze kreeg ook een coördinerende rol bij het organiseren van de inauguratie van Donald Trump als president. En het was dat laatste wat haar ten val bracht.

In februari 2018 werd ze plots ontslagen nadat bekend raakte dat haar bedrijf voor de evenementen rond de inhuldiging van Trump maar liefst 21 miljoen euro had opgestreken. Winston Wolkoff – die als adviseur niet betaald werd – beweerde dat het nog niet om een tiende van dat bedrag ging en dat het geld verdeeld was onder haar personeel. Maar het kwaad was geschied.

Melania besloot om haar te ontslaan en stuurde haar vriendin een brief. “Het spijt me dat er een einde moet komen aan het professionele deel van onze relatie, maar het is een troost om te weten dat onze vriendschap veel sterker is dan politiek”, klonk het. “Nog eens bedankt. Veel liefs.”

Koudweg

Nadat ze wandelen was gestuurd, beweerde Winston Wolkoff in een interview met The New York Times echter dat ze koudweg “onder de bus” was gegooid.

Een jaar later verleende Winston Wolkoff haar medewerking aan een gerechtelijk onderzoek naar het inhuldigingscomité van Trump, dat twee keer zo veel geld had opgehaald als bij vorige inhuldigingen van presidenten. Het comité kreeg ook het verwijt dat er veel te veel was uitbetaald, onder meer ook aan enkele accommodaties van Donald Trump zelf.

Indringend beeld

In haar memoires – die de titel Melania and Me kregen – wil Winston Wolkoff nu een indringend beeld geven van haar vijftienjarige vriendschap met de first lady en wat ze allemaal meemaakte in het Witte Huis en de East Wing, waar de first lady haar kantoren heeft.

Het boek verschijnt op 1 september, twee maanden voor de presidentsverkiezingen, en belooft “explosief” te zijn, dixit de uitgever. Verdere details werden nog niet bekendgemaakt.

Bekijk ook: Trump vraagt Melania om te lachen naar de camera's



