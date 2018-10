Ex-bewoner doet jaar na brand in Grenfell Tower zijn verhaal: "Ik zat 5 uur vast in mijn brandende flat op de tiende verdieping" TTR

04 oktober 2018

12u37

Bron: The Guardian 0 Antonio Roncolato, die uit de brandende Grenfell Tower werd gered op 14 juni 2017, was de eerste bewoner die getuigde in het onderzoek naar de ramp waarbij 72 mensen om het leven kwamen. Zo schrijft ‘The Guardian’ vandaag. In zijn getuigenis beschrijft Roncolato dat hij maar liefst vijf uur lang in het brandende appartementsblok vastzat. “Er hing overal scherpe rook, waardoor je het gevoel had dat je in een gaskamer zat”, getuigt de man.

Tijdens zijn verklaring vertelde Roncolato, die 27 jaar in flat 72 op de tiende verdieping in de Londense Grenfell Tower woonde, dat de bewoners niet blij waren met de plannen om het gebouw te renoveren. Volgens de man werden de bewoners zelfs gepest door The Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (TMO), dat Grenfell Tower beheerde, omdat ze hun ongenoegen over de renovatieplannen hadden geuit.

Al snel bleek uit onderzoek dat bij de renovatie van de gevel van Grenfell Tower omwille van besparingen was gekozen voor aluminium in plaats van zink. Net dat ontvlambare materiaal veranderde de toren vorig jaar in een “dodelijke val”, aldus de advocaat van enkele overlevenden. Na de brand liet de regering de gevelbekleding van andere sociale woontorens testen, en die bleken in veel gevallen eveneens onveilig.

De oud-bewoner benadrukte in zijn getuigenis dat mensen in een sociale woning niet zomaar beslissingen moeten aanvaarden die hen door de lokale autoriteiten worden opgelegd. “Ze moeten ook zelf keuzes kunnen maken over de huizen waarin ze wonen”, aldus Roncolato. “Het is immers ons leven dat in gevaar werd gebracht.”

“Ik dacht dat ik zou sterven”

Roncolato herinnert zich de ramp nog alsof het gisteren was. Toen de brand rond 00.54 uur uitbrak, lag de man nietsvermoedend te slapen. Hij werd pas om 1.42 uur gewekt door zijn zoon die hem opbelde. “Christopher huilde aan de telefoon en zei dat ik onmiddellijk uit het huis moest. Hij vertelde me dat Grenfell Tower in brand stond”, getuigt de ex-inwoner. “Ik hoorde sommige mensen schreeuwen dat iedereen naar buiten moest rennen. Anderen riepen dat we moesten blijven zitten. Ik wist écht niet wat ik moest denken.”

Wanneer de Brit de knetterende vlammen hoorde en puin naar beneden zag vallen, maakte hij zich klaar om te vluchten uit het brandende gebouw. “Ik opende mijn deur en er kwam een grote rookpluim naar binnen. Het werd plots pikzwart. Mijn ogen deden pijn. Het was moeilijk om te ademen. De deur bevond zich op amper twee meter van de trap, maar ik dacht dat ik zou sterven als ik daarheen ging”. Roncolato keerde noodgedwongen terug naar binnen en wachtte bang af in de hoop dat de brandweer hem snel zou redden.

De zoon van Roncolato stuurde zijn vader niet veel later een foto waarop te zien was hoe de toren in lichterlaaie stond. De Brit raakte in paniek en probeerde opnieuw te vluchten, maar besefte al snel dat “een fout fataal kon zijn”. Rond 2.30 uur kwam er rook door het raam van de woonkamer. Roncolato haastte zich naar de keuken en maakte enkele handdoeken vochtig om de gaten rond het raam te dichten. Tevergeefs, want het was onmogelijk om te verhinderen dat de rook alsnog de kamer binnendrong.

Vervolgens belde de plichtbewuste man zijn werkgever op om te zeggen dat hij niet kon komen, omdat hij vastzat in zijn appartement. “Hij vertelde me dat ik me geen zorgen moest maken over het werk en dat ik ervoor moest zorgen dat ik levend uit het brandende gebouw kon raken". Anderhalf uur later, zat Roncolato nog steeds in zijn woonkamer. Het water sijpelde intussen door het plafond, omdat de bovenbuur alle kranen had opengedraaid.

“Plots zag ik een brandweerman op een platform op dezelfde hoogte als mijn appartement”, getuigt Roncolato. “Hij probeerde de brand te blussen, maar schreeuwde dat hij me niet kon redden. Het was te gevaarlijk voor hem om dichterbij te komen, omdat er voortdurend puin naar beneden viel. ‘Vriend, blijf staan. Iemand komt je halen’ riep hij. Ik bleef maar denken dat als ik kalm bleef en rationeel handelde ik het dan wel zou halen.”

Uiteindelijk klopten - vlak voor zes uur - twee brandweermannen op de deur van Roncolato’s appartement. Een van de brandweermannen bedekte het hoofd van de inwoner met een natte handdoek en bracht hem veilig naar beneden. “Het was zo’n opluchting om eindelijk buiten te zijn. De twee mannen die me hadden gered, keerden onmiddellijk terug naar binnen. Er was geen tijd om te vertellen hoe dankbaar ik hen was", vertelt Roncolato aan het einde van zijn verhaal.

Kritiek

Een jaar na de ramp is er nog steeds veel kritiek op de manier waarop de regering en de lokale overheid de slachtoffers hebben behandeld. In juni raakte bekend dat 43 gezinnen nog steeds in hotels verblijven. De Londense burgemeester Sadiq Khan schreef toen een boze brief aan de Britse premier Theresa May, waarin hij zegt dat de manier waarop de regering en de gemeenteraad het afgelopen jaar is omsprongen met de slachtoffers “op zijn best inconsequent en chaotisch, en op zijn slechtst onmenselijk” was.

Er is voorlopig nog geen duidelijkheid over wat er met de toren gaat gebeuren. De regering zoekt samen met de overlevenden naar een gepaste toekomst voor de site.

Het onderzoeksrapport over de brand in Grenfell Tower telt intussen duizenden documenten. Deze verslagen zullen dit jaar tijdens verschillende hoorzittingen bekendgemaakt worden aan het publiek, zo schrijft 'The Guardian'.