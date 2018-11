Ex-baas Nissan ontkent beschuldigingen LH

25 november 2018

12u18

Bron: Belga 0 De voormalige baas van autofabrikant Nissan, Carlos Ghosn, heeft alle beschuldigingen aan zijn adres weersproken. Ghosn heeft volgens de Japanse publieke omroep NHK onder meer tegen onderzoekers gezegd dat hij niet de bedoeling heeft gehad de omvang van aan hem uitgekeerde vergoedingen te verhullen.

Ghosn werd afgelopen maandag in Japan gearresteerd, verdacht van financiële malversaties. Hij werd aangehouden met Greg Kelly, een voormalige bestuurder van Nissan. Kelly heeft ook verklaard dat er niks mis is met de betalingen aan de uit Brazilië komende Ghosn. Die zijn allemaal volgens de regels en in samenspraak met autoriteiten gedaan, aldus Kelly.

Afgelopen donderdag zijn Ghosn en Kelly door de autofabrikant ontslagen. De Japanse justitie verdenkt Ghosn en Kelly er onder meer van dat ze de omvang van de inkomsten van Ghosn wilden verdoezelen. De inkomsten van de Ghosn bedroegen sinds 2010 naar schatting 77 miljoen euro. Volgens het bedrijf Nissan is er nog meer gesjoemeld door de twee verdachten.