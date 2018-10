Ex-baas Britse buitenlandse inlichtingendienst: "Trump is onvoorspelbaar en heeft een babysit nodig" bvb

07 oktober 2018

17u10

Bron: Daily Mail 2 Richard Dearlove, de voormalige chef van de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6 heeft in een interview met de Britse nieuwszender Sky News gezegd dat Donald Trump een “onvoorspelbare” president is die een “babysit nodig heeft”. Daarnaast zei hij wel dat de relatie tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten nog steeds erg sterk is en sprak hij zijn mening uit over de brexit.

De Amerikaanse president zegt vaak impulsieve dingen en is ook al enkele keren verwikkeld geraakt in een reeks ruzietjes met Britse politici.

Sky News vroeg aan Dearlove wat zijn mening is over Trump. Daarop antwoordde hij dat die “onvoorspelbaar” is. “Hij zegt opmerkelijke dingen en hij gedraagt zich duidelijk onvoorspelbaar. Ik zou zelfs durven zeggen dat hij een babysit nodig heeft, maar dat klinkt nogal beledigend om zo over de president van de Verenigde Staten te praten”, aldus Dearlove. “Anderzijds vind ik ook wel dat de Anglo-Amerikaanse alliantie echt sterk is.”

Ruzietjes met Britse politici

Sinds hij in januari vorig jaar zijn intrede maakte in het Witte Huis heeft president Trump al een reeks aanvaringen gehad met Britse politici. Zo raakte hij in een woordenstrijd met de Londense burgemeester van de Labour Party, Sadiq Kan. Trump bestempelde diens reactie op de terreuraanslag op de London Bridge in 2017 als zijnde “zielig”.

Verder veroorzaakte hij ook protest toen hij de toename van de misdaad in Engeland en Wales ten onrechte in verband bracht met de radicale islamitische terreur.

Ook ontketende hij een diplomatieke rel met Theresa May nadat hij de anti-moslim propaganda van de extreemrechtse groep Britain First had geretweet op Twitter. De Britse premier gaf toen kritiek op de president en zei dat hij die video niet had mogen delen, maar Trump sloeg terug. "Theresa, richt je niet op mij, maar richt je op het vernietigende radicale islamitische terrorisme dat zich in het Verenigd Koninkrijk afspeelt. Met ons gaat het goed”, zo luidde een van zijn tweets.

Maar politici en defensiemedewerkers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan hebben herhaaldelijk gezegd dat de speciale relatie tussen Groot-Brittannië en Amerika nog altijd even sterk is.

Brexit

Dearlove maakte van het interview ook gebruik om de brexit te prijzen. Hij zei dat hij het Verenigd Koninkrijk steunt bij het terugwinnen van de soevereiniteit en het terugtrekken uit het “Brusselse verbond”.

“Zoals ik in het verleden al zei, hebben we nooit deel uitgemaakt van de politieke ambities van het Europese vasteland om een meer gefederaliseerde unie te creëren. Daar hebben we ons altijd tegen verzet. Ik vind niet dat de EU moet verdwijnen, maar ze moet wel drastisch veranderen”, zo legt hij uit.

"Ik onderschat de moeilijkheden van het vertrek niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we kunnen overleven en bloeien buiten een continentale alliantie. Maar we gaan wel nog steeds een belangrijke speler zijn in de Europese geopolitiek", zo besluit hij.